Herbata a mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę. Po jaki napar sięgać?

Herbata jest dobra nie tylko na odchudzanie. Słynie również z innych właściwości. Neutralizuje działanie wolnych rodników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się komórek, a tym samym chroni organizm przed rozmaitymi chorobami, także nowotworowymi. Poza tym – dzięki zawartości teiny – pobudza do działania, zmniejsza uczucie zmęczenia i zwiększa koncentrację. Niedawno chińsko-australijski zespół badawczy odkrył jeszcze jedną zaletę herbaty. Okazuje się, że picie napoju może pomóc w walce z ważnym schorzeniem cywilizacyjnym, które dotyka milionów ludzi w Polsce i na świecie.

Herbata zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy

Naukowcy z Chin i Australii przeprowadzili badanie właściwości herbaty. Wzięło w nim udział ponad 1900 osób w wieku od 20 do 80 lat. Cukrzycę zdiagnozowano u 436 ochotników, stan przedcukrzycowy miały 352 osoby. Pozostali uczestnicy nie cierpieli na żadne zaburzenie metaboliczne (mieli prawidłowe stężenie glukozy we krwi). Specjaliści sprawdzali, jak herbata wpływa na poziom glikemii. Okazało się, że osoby regularnie pijące napój były mniej narażone na rozwój cukrzycy typu drugiego i stanu przedcukrzycowego niż ludzie, którzy nigdy po niego nie sięgnęli. Ryzyko zmniejszyło się odpowiednio o 28 i 15 procent.

Jaka herbata najlepiej zapobiega cukrzycy?

Naukowcy zwracają uwagę na jedną bardzo ważną kwestię – picie pierwszej lepszej herbaty nie wystarczy, by obniżyć poziom cukru we krwi. Duże znaczenie ma w tym przypadku rodzaj napoju, po jaki sięgamy. Najlepsze właściwości w zakresie regulacji stężenia glukozy we krwi wykazuje czysta czarna herbata (bez dodatków), której liście zostają poddane procesowi oksydacji (utleniania) lub fermentacji. W wyniku tych reakcji nabierają one charakterystycznego ciemnego koloru, a napar zyskuje nie tylko głęboką barwę, ale również ciekawy, lekko gorzki smak. Im dłużej parzymy czarną herbatę, tym więcej nabiera goryczy.

Nasuwa się pytanie: jak czarna herbata zapobiega cukrzycy? Regularne picie naparu (przynajmniej raz dziennie) zwiększa ilość glukozy wydalanej wraz z moczem. W rezultacie jej poziom we krwi ulega obniżeniu. Co ważne, zależności między piciem herbaty a poziomem cukru w organizmie okazały się istotne statystycznie, nawet po uwzględnieniu różnych czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi cukrzycy, takich jak: otyłość, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej czy obciążenie genetyczne (występowanie zaburzeń metabolicznych w najbliższej rodzinie).

Jak parzyć czarną herbatę, by zachowała swoje cenne właściwości? Do przyrządzenia napoju najlepiej wykorzystać wodę świeżo zagotowaną o temperaturze 96-98 stopni Celsjusza i parzyć przez około 5 minut. Dzięki temu dojdzie do uwolnienia większej ilości garbników, które działają antyoksydacyjnie (zwalczają wolne rodniki i chronią organizm przed przedwczesnym starzeniem). Usprawniają też proces trawienia i usuwania zbędnych produktów przemiany materii z ustroju.

Czytaj też:

Dodaj pieprz do herbaty. Powstanie eliksir na odchudzanieCzytaj też:

Herbata z aronii pomoże schudnąć i zwalczyć zaparcia. Jak ją zrobić?