Czy można mrozić dynię na zimę? Jak to zrobić?

Trwa właśnie sezon na dynię. To popularne warzywo doskonale sprawdza się nie tylko jako jesienna ozdoba, ale jest też idealnym dodatkiem do różnego rodzaju potraw. Dynia upieczona z ziołami i serem jest naprawdę pyszna. Możecie przygotować też placki ziemniaczane z dynią. Jej łagodny smak sprawia, że można ją wykorzystywać nie tylko do dań wyrwanych, ale też słodkich potraw i deserów. Czas, kiedy jest ona dostępna, jednak szybko mija. Dlatego właśnie wiele osób zastanawia się, w jaki sposób można ją przechować na dłużej.

Czy można mrozić dynię na zimę?

Zdrowe i dojrzałe dynie w odpowiednich warunkach mogą leżeć nawet kilka miesięcy, jednak niektóre odmiany tego warzywa psują się dość szybko. Wtedy dobrą metodą jest zamrożenie dyni. Czy można to robić? Tak! Co więcej, przechowywanie dyni w ujemnej temperaturze nie wpływa negatywnie na jej smak ani konsystencję. Dodatkowo chroni ją to przed działaniem bakterii.

Mrożąc dynię, będziecie mogli delektować się jej smakiem przez cały rok – wystarczy, że wyjmiecie ją z zamrażalnika. Takie mrożone kawałki dyni możecie później wykorzystać dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku świeżego warzywa.

Jak mrozić dynię? Najważniejsze wskazówki

Najpierw musicie obrać i pokroić dynię. Miąższ z dyni powinien być pokrojony na kawałki o średniej wielkości. Jeśli jednak wiecie, że po rozmrożeniu będziecie potrzebować mniejszych lub większych cząstek – podzielcie warzywo właśnie w taki sposób. Pamiętajcie też, żeby pozbawić wcześniej dynię części z pestkami i usunąć skórkę. Pokrojony miąższ przełóżcie do specjalnych woreczków (odpowiednich do mrożenia żywności). Kostki dyni możecie przechowywać w zamrażarce nawet przez rok.

Jak zamrozić dynię na placuszki i zupę?

Jeśli jesteście miłośnikami zupy dyniowej lub placuszków z tego warzywa – śmiało możecie też zamrozić wcześniej startą dynię. Zróbcie to na oczkach tarki, które są średniej grubości. Możecie użyć do tego również miksera. Tak przygotowaną dynię najlepiej przełożyć do plastikowych pojemników, zamknąć je szczelnie i zamrozić.

Po wyjęciu i rozmrożeniu dyni od razu będziecie mogli przejść do przygotowywania tych potraw. Pamiętajcie jednak o tym, żeby nie przechowywać mrożonych produktów w szklanych pojemnikach, ponieważ pod wpływem rozszerzania się wody w ujemnych temperaturach może dojść do ich pęknięcia.

Czy dynię przed mrożeniem można upiec?

Dobrym pomysłem jest również wcześniejsze upieczenie dyni przed jej zamrożeniem. Wystarczy wtedy, że pokroicie dynię w paski, ułożycie na papierze do pieczenia i włożycie na 30 minut do rozgrzanego piekarnika. Po tym czasie bez trudu oddzielicie miąższ od skórki. Upieczoną dynię możecie zmiksować na krem, a następnie przełożyć do specjalnych woreczków i zamrozić. Taki mrożony dyniowy mus idealnie sprawdzi się do późniejszego przygotowania zupy krem lub dyniowego purée.

