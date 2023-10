Co zrobić, żeby jabłka nie ściemniały? Prosty i szybki trik

Jesień to niewątpliwie wspaniały czas dla miłośników jabłek. Są pyszne i pełne witamin. Można używać ich do wielu dań i deserów, na przykład do zrobienia pysznej szarlotki z budyniem. Doskonale jednak smakują też solo. Niektórzy jedzą je razem ze skórką, zaraz po umyciu. Inni natomiast preferują obieranie jabłek. Tutaj jednak pojawia się pewien problem, ponieważ po kilku godzinach takie obrane i pokrojone jabłka zaczynają ciemnieć. Mamy jednak świetny patent, by temu zaradzić.

Co zrobić, żeby jabłka nie ściemniały?

Ciemnienie jabłek po obraniu nie jest niczym strasznym. Nie zmienia to smaku owoców, jednak wpływa na ich estetykę i sprawia, że są znacznie mniej apetyczne. Chyba każdy z nas chętniej sięga po kawałki jabłek, które wyglądają zachęcająco, nie mając na sobie charakterystycznego, ciemnego nalotu. Istnieje jednak prosty trik, dzięki któremu jabłka, ale również inne owoce, nie ściemnieją tak szybko.

Wystarczy, że obrane i pokrojone jabłka zanurzycie na chwilę w gazowanej wodzie. Ten bezbarwny płyn z bąbelkami sprawi, że zachowają one swój kolor, ale też nie zmieni się ich smak (co ma miejsce w przypadku innych metod zapobiegających ciemnieniu owoców).

Inne sposoby na ciemny nalot po obraniu owoców

Jeżeli przygotowujecie jabłka na przykład na szarlotkę lub mus jabłkowy, krojąc je lub ścierając, możecie użyć też innego sposobu. Polega on na skropieniu obranych owoców sokiem z cytryny. Sprawi to, że owoce po obraniu będą miały jasny kolor – kwasowy odczyn znacznie spowolni reakcje ciemnienia. Sok z cytryny, będący dobrym źródłem kwasu askorbinowego, pomaga zahamować tę reakcję utleniania, opóźniając ciemnienie owoców.

Istnieją też inne triki, które sprawią, że obrane owoce nawet po dłuższym czasie będą wyglądać apetycznie. Przed zbrązowieniem uchroni je:



obtoczenie ich w cukrze,

namoczenie w soku ananasowym,

wymieszanie wody z kwaskiem cytrynowym i skropienie nią owoców,

sparzenie owoców w gorącej wodzie,

namoczenie w roztworze zimnej wody z solą (pół łyżeczki na 1 litr).

Dlaczego jabłka po obraniu ciemnieją?

To, że owoce, na przykład jabłka, ciemnieją, nie powinno nas martwić, ponieważ jest to całkowicie naturalną reakcją chemiczną. Owoce po obraniu, szczególnie te bogate w enzymy, takie jak jabłka, gruszki, banany czy awokado, mogą ciemnieć z powodu reakcji chemicznych nazywanych oksydacją. Gdy owoce są obierane, ich wewnętrzna struktura jest narażona na kontakt z tlenem. W konsekwencji enzymy w owocach reagują z nim, co powoduje proces oksydacji. Efektem ubocznym jest pojawienie się brunatnych plam na powierzchni owoców.

Czytaj też:

Switchel podkręca metabolizm i dodaje energii. Przepis na naturalny energetykCzytaj też:

Uwielbiam „szarlotkową kawę”, bo mogę pić ją na diecie odchudzającej. Sprawdź mój przepis