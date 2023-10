Duża promocja na filety z kurczaka w Lidlu. Czy mięso z kurczaka można zamrozić?

Promocja na filety z kurczaka trwa w Lidlu w dniach 30-31 listopada 2023 r. W tym czasie można kupić mięso za jedyne 11,99 za kilogram (jedna osoba może kupić maksymalnie 4 kilogramy filetów z kurczaka w tej cenie). Dla porównania – ich cena regularna to 24.99 zł. Jak wykorzystać piersi z kurczaka w kuchni?

Filety z kurczaka – nie myj surowego mięsa

Niezależnie od tego, jak chcesz wykorzystać filety z kurczaka, ważna jest jedna zasada: surowego mięsa z kurczaka nigdy nie myjemy pod bieżącą wodą, a do przygotowania mięsa trzeba użyć osobnej deski (nigdy tej samej, której używasz do krojenia warzyw). Chodzi o to, aby drobnoustroje znajdujące się w mięsie drobiowym nie rozprzestrzeniały się po kuchni.

Druga ważna zasada: mięsa z kurczaka nie je się na surowo. Obróbka termiczna zabija niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje i dlatego tak ważne odpowiednie ugotowanie czy wysmażenie piersi z kurczaka.

Czy można mrozić piersi z kurczaka?

Piersi z kurczaka można mrozić, dokładnie tak samo, jak każde inne surowe mięso. Dlatego jeśli chcesz skorzystać z promocji, a nie wykorzystasz całego mięsa, możesz je zachować na dłużej dzięki zamrażarce. Filety z kurczaka warto jednak mrozić osobno (każdy należy osobno zawinąć w folię spożywczą), aby mięso się nie posklejało i żeby łatwiej je było potem rozmrozić. Surowego kurczaka w kawałkach można przechowywać w zamrażarce do 9 miesięcy – to termin według zaleceń Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

Jak zrobić kotlety z filetów z kurczaka?

Z filetów z kurczaka można zrobić pyszne kotlety w panierce. Aby nie były surowe w środku (co jest częstym problemem przy mięsie drobiowym) warto je podzielić na mniejsze części. Można je też delikatnie rozbić, ale trzeba uważać, aby nie porozrywać mięsa (najlepiej robić to przez folię spożywczą i nie używać tłuczka, jak do schabowych, ale wykorzystać np. denko kubka czy butelki). Kotlety z kurczaka panieruje się dokładnie tak samo, jak kotlety schabowe: obtocz je najpierw w mące, potem w jajku, na koniec w bułce tartej. Smaż na dobrze rozgrzanym oleju.

Soczyste filety z kurczaka

Filety z kurczaka można także smażyć bez panierki. Wówczas jednak łatwo przesuszyć mięso i zamiast soczystego kawałka mięsa, zdejmiesz z patelni drobiową tekturę. Aby temu zapobiec, możesz wykorzystać prosty trik i smażyć filety luźno owinięte w papier do pieczenia. Ważne, aby fletów z kurczaka nie smażyć zbyt długo. Filety z kurczaka zawsze warto zamarynować, nawet na krótko (od 10 minut do kilku godzin). Wystarczy natrzeć mięso oliwą i przyprawami (np. czosnkiem i słodką papryką, albo curry i odrobiną chilli). Oryginalnym sposobem na marynowanie piersi z kurczaka jest włożenie ich na ok. 30 minut do jogurtu naturalnego. Będą wówczas wyjątkowo delikatne i naprawdę soczyste.

Tak przygotowane piersi z kurczaka możesz podać jako sztukę mięsa do obiadu, a możesz też pokroić na kawałki dodać do sałatki.

