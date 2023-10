Nie wyrzucaj pestek dyni. Jest łatwy sposób, aby je oczyścić

W dyniowym sezonie możesz zrobić zapas cennych dla zdrowia i jednocześnie smacznych pestek dyni. Ich przygotowanie wcale nie musi być trudne, a prażone, chrupiące nasiona będą idealną przekąską na jesienne i zimowe wieczory. W ten sposób możesz wykorzystać także dyniowe pestki, które zostaną po robieniu halloweenowych dekoracji i drążeniu dyni.

Dlaczego warto? Pestki dyni to m.in. źródło przeciwutleniaczy, które chronią przed wieloma chorobami i spowalniają starzenie. Pestki to także bogactwo witamin i minerałów – wspomnimy tu chociażby magnez, bo pestki dyni są jego jednym z lepszych naturalnych źródeł. Pestki zawierają także cenny błonnik, który usprawni prace jelit.

Jak oczyścić pestki dyni?

Pestki wyjęte ze świeżej dyni są zwykle oblepione resztkami miąższu, śliskie i trudno je oczyścić. Jest na to prosty sposób. Wystarczy pestki razem z resztkami miąższu wrzucić do miski z zimną wodą. Pestki wypłyną, a miąższ opadnie. Możesz też pocierać dłońmi pestki, aby zdjąć z nich kawałki miąższu. Po tym zabiegu pestki trzeba osuszyć. Wystarczy położyć je na papierowym ręczniku i dać im spokojnie wyschnąć. Tak przygotowane są idealne do prażenia.

Jak zrobić prażone pestki dyni?

Prażone pestki dyni są chrupiące i łatwo ściąga się z nich łupinki. Oczyszczone i suche pestki dyni wystarczy rozłożyć równomiernie na papierze do pieczenia i włożyć na 15 minut do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni Celsjusza. Tak przygotowane po wystudzeniu można przechowywać w szczelnych pojemnikach.

Możesz też zrobić w ten sam sposób prażone pestki w przyprawach. Wówczas skrop pestki dyni delikatnie oliwą i obtocz w ulubionych przyprawach. Może to być papryka słodka, ostra lub nawet wędzona, sól i pieprz, curry lub włoskie mieszanki ziół.

