Jak odgrzać kotlety, żeby nie były suche i twarde? Dzięki tej metodzie będą idealnie soczyste

Kotlety bardzo często goszczą na naszych stołach. Zajadamy się zarówno kotletami z piersi kurczaka, jak i schabowymi. Rzeszę miłośników mają też kotlety mielone. Jest to tradycyjny, polski obiad, za którym przepada niemal każdy z nas. Zdarza się jednak, że zrobimy ich za dużo – wtedy mamy posiłek na kolejny dzień, ale po odgrzaniu kotlety nie zawsze są tak smaczne, jak wcześniej. Mamy jednak patent na to, by były naprawdę pyszne i soczyste.

Jak odgrzać kotlety schabowe, żeby były soczyste i chrupiące?

Jeśli chcecie, żeby odgrzewane kotlety schabowe smakowały naprawdę świetnie – zrezygnujcie z podgrzewania ich w mikrofali. Znacznie lepiej w tym celu sprawdzi się piekarnik. Takie opiekanie kotletów przywróci im wspaniały smak. Co więcej, podczas odgrzewania kotletów, możecie wrzucić do piekarnika również ziemniaki i inne warzywa – one wtedy też będą niezwykle smaczne i chrupiące.

W jaki sposób najlepiej opiec w piekarniku „wczorajsze schabowe”? Najpierw rozgrzejcie go do temperatury 180 stopni Celsjusza. Kotlety umieśćcie w naczyniu żaroodpornym lub ułóżcie na blaszce i przykryjcie folią aluminiową. Jeśli kotlety będą opiekane pod przykryciem – nie stracą dzięki temu swojej soczystości, ponieważ nie będzie ona ulatywała z naczynia. Kotlety odpiekajcie przez około 20-30 minut. Później sprawdźcie, czy są już odpowiednie – jeśli tak, możecie zabierać się za jedzenie.

Najlepsza metoda na odgrzewanie kotletów mielonych

Odgrzewane kotlety mielone też wcale nie muszą być suche i znacznie mniej smaczne w porównaniu do dnia poprzedniego. Wystarczy, że zastosujecie jeden prosty trik. Co więcej, gwarantujemy, że już zawsze będziecie z niego korzystać. Musicie wlać na patelnię odrobinę wody i położyć na nią kotlety mielone. Patelnię przykryjcie pokrywką – w ten sposób rozchodząca się woda nie wyparuje, a lekko wsiąknie w kotlety. Pozwoli to też odpowiednio nagrzać to danie.

Jeżeli chcecie, żeby wasze kotlety mielone po odgrzaniu były też wspaniale chrupiące – musicie najpierw wykonać powyższą czynność, a później nalać na drugą patelnię trochę oleju i położyć na niej kotlety. Smażenie nie powinno trwać jednak dłużej, niż 3 minuty na każdą stronę. Jeżeli chcecie potem odsączyć kotlety z nadmiaru tłuszczu – użyjcie w tym celu ręcznika papierowego.

Jak nie należy odgrzewać kotletów?

Stanowczo odradzamy z kolei odgrzewanie kotletów w mikrofalówce. Mikrofalówka ma tendencję do nagrzewania potraw nierównomiernie, co może spowodować, że kotlety staną się gumowate, suche lub zbyt miękkie. Dodatkowo może to prowadzić do utraty wilgoci z mięsa przez co kotlety będą mniej soczyste. Jeśli kotlety były chrupiące wcześniej, podgrzewanie ich w mikrofalówce może sprawić, że stracą także swoją chrupkość.

