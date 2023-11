Wiele osób popełnia ten błąd podczas parzenia kawy. Pewnie też to robisz

Statystyczny Polak wypija średnio 95 litrów kawy rocznie. Parzenie tego napoju dla wielu osób jest swego rodzaju rytuałem, od którego zaczynają dzień. Uwielbiamy kawę, ale czy potrafimy ją dobrze przygotować? Okazuje się, że często popełniamy przy tym pewien drobny, ale bardzo ważny błąd. Ta pomyłka wpływa bowiem negatywnie na smak małej czarnej. Wystarczy zwrócić uwagę na jedną kwestię, by jej uniknąć.

Jak dobrze parzyć kawę?

Bardzo ważna jest temperatura wody, jaką wykorzystujemy podczas parzenia kawy. Wiele osób używa wrzątku. To duży błąd. Zalewanie ziaren płynem o temperaturze 100 stopni Celsjusza powoduje, że uwalniają one dużą goryczkę. W rezultacie napój nie smakuje do końca tak, jak powinien.

Wielbiciele mocnej „małej czarnej”, którzy lubią jej gorzki posmak, wcale nie muszą zalewać kawy wrzątkiem, by uzyskać ten efekt. Wystarczy woda o temperaturze około 95 stopni Celsjusza. Zwolennicy subtelniejszych nut smakowych powinni używać do parzenia kawy wody o temperaturze nie większej niż 89 stopni Celsjusza. Oczywiście uzyskany rezultat zależy również od stopnia obróbki ziaren wykorzystanych do przygotowania „małej czarnej”. Im mocniej palone, tym więcej uwalniają goryczki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zasada o niezalewaniu kawy wrzątkiem dotyczy zarówno naturalnej kawy mielonej, jak i rozpuszczalnej.

Na smak, jaki ma zaparzona kawa duży wpływ ma także stopień twardości wody. Do parzenia kawy najlepiej nadaje się woda butelkowana lub przefiltrowana – oczyszczona z chloru i metali ciężkich, a także innych niepożądanych związków, które mogą znajdować się w tak zwanej „kranówce”. Należy jednak podkreślić, że woda z kranu jest coraz lepiej kontrolowana, a jej spożycie nie zagraża zdrowiu.

Jak sprawdzić temperaturę wody do parzenia kawy?

Najlepiej użyć do tego celu specjalnego termometru. Jeśli nie masz go pod ręką, zastosuj inny dużo prostszy patent. Po zagotowaniu wody odczekaj minutę, zanim zalejesz nią kawę. Pamiętaj, by naturalną kawę zaparzać pod przykryciem (wystarczy przykryć filiżankę, szklankę lub kubek niewielkim talerzykiem). Dzięki temu napój nie wystygnie zbyt szybko i wyrówna swoją temperaturę, a jednocześnie zyska pełnię smaku i aromatu.

Jak pozbyć się goryczy z kawy

Co zrobić, aby kawa nie była gorzka? Patentów jest kilka. Można do naparu dodać choćby odrobinę sody spożywczej lub szczyptę soli. Gorzki smak małej czarnej zneutralizuje też dodanie do naparu niewielkiej ilości naturalnego miodu. Jego słodycz łagodzi cierpki smak kawy. Sprawdzi się również dodatek cynamonu.

