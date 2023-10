Co zrobić, żeby kawa nie była gorzka? Wystarczy szczypta tego produktu

Kawa to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych napojów, a dla wielu osób jest obowiązkowym punktem każdego poranka. Nie tylko pozwala nam się porządnie obudzić, zwiększając naszą koncentrację, ale jej smak i aromat sprawiają też, że jest po prostu miłym akcentem dnia. Czasami jednak kawa wychodzi zbyt kwaśna lub gorzka. Wcale nie musi tak być – przedstawiamy bardzo prosty sposób na to, by zniwelować ten efekt.

Co zrobić, żeby kawa nie była gorzka?

Wykorzystując szybką i łatwą metodę, możecie nadać kawie delikatności i sprawić, że jej smak będzie naprawdę wspaniały. Wystarczy, że sięgniecie po produkt, który większość z was ma w swojej kuchennej szafce – chodzi o sodę oczyszczoną. Musicie wsypać do kubka z kawą malutką szczyptę tego proszku, a błyskawicznie pozbawicie napój nieprzyjemnej goryczki. Jest to też doskonały sposób na zneutralizowanie kwasowości kawy. Patent ten pomoże zwłaszcza wtedy, gdy napój wyszedł kwaśny i gorzki z powodu użycia zbyt gorącej wody.

Jak jeszcze pozbyć się goryczki z kawy?

Kwaśny posmak z kawy pozwoli zneutralizować również pewien nietypowy składnik – jest to skorupka z jajek. Dzięki temu dodatkowi napój nie będzie ani kwaśny, ani też gorzki. Wapń, który jest zawarty w skorupkach, pozwoli szybko pozbyć się nieprzyjemnego smaku. Przed zaparzeniem kawy należy dodać do niej kilka kawałków skorupki (najlepiej użyjcie tej z jajek na twardo). Skorupki powinny wcześniej zostać poddane działaniu wysokiej temperatury, która zabije szkodliwe bakterie występujące na ich powierzchni. Już po zaparzeniu kawy skorupki możecie wyciągnąć lub pozwolić im opaść na dno filiżanki razem z fusami. Koniecznie zapoznajcie się też z zasadami dotyczącymi tego, jak przygotować doskonałą kawę. Jeżeli znudzi się wam klasyczna wersja tego napoju – możecie wtedy zrobić kawę po wietnamsku.

Dlaczego kawa wychodzi kwaśna lub gorzka?

Chyba czasem każdemu zdarza się zaparzyć kawę, która nie smakuje tak, jak powinna. Dlaczego tak się dzieje? Powodów może być kilka, ponieważ na smak kawy wpływają różne czynniki. Jednym z nich jest sposób jej przechowywania, ale też to, czy kawa jest mielona, czy ziarnista. Im kawa jest drobniej zmielona – tym bardziej aromatyczna będzie po zaparzeniu (mocniejsza, ale też bardziej gorzka). Grubiej zmielona kawa jest łagodniejsza w smaku.

Wpływ ma także stopień twardości wody oraz kompozycja zawartych w niej minerałów. To z kolei oddziałuje na reakcje chemiczne, które zachodzą podczas parzenia kawy. Jeżeli woda, którą zalewamy ziarna, jest wysoko zmineralizowana i twarda – w kawie będzie mocniej wyczuwalna goryczka. Z tego powodu warto przed parzeniem kawy przefiltrować wodę. Kawy nie należy także zalewać zbyt gorącą wodą, ponieważ może wyjść wtedy bardzo mocna i nadmiernie gorzka. Temperatura parzenia kawy powinna wynosić od 85 do 96 stopni Celsjusza.

