Orzechy w Lidlu za 1 grosz. Które orzechy najlepiej wybrać?

Orzechy w Lidlu do środy 22 listopada można kupić za 1 grosz. Promocja dotyczy orzechów marki Alesto i polega na tym, że 1 grosz zapłacimy za trzeci produkt. Orzechy objęte promocją można miksować dowolnie, wśród nich są m.in. nerkowce, łuskane migdały i orzechy włoskie. To właśnie po te orzechy – naszym zdaniem – najlepiej sięgnąć. Można je schrupać ze smakiem (i na zdrowie) albo wykorzystać w nietypowy sposób.

Wszechstronne nerkowce – zrobisz z nich sernik bez sera i wegański twarożek

Nerkowce to wyjątkowo wdzięczne kulinarnie orzechy, które można wykorzystać w ciekawy sposób, bez wątpienia znany osobom na diecie wegańskiej lub tym, które są uczulone na laktozę i szukają innych zamienników nabiału. Z nerkowców można zrobić twarożek, który do złudzenia przypomina smak tradycyjnego białego sera. Wypróbuj nasz przepis na twarożek z nerkowców.

Nerkowce mogą być także bazą przepysznych serników bez dodatku tradycyjnego sera. Takie nerkowniki są wyjątkowo kremowe i można je zrobić bez pieczenia. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis na zdrowy sernik z nerkowców i kaszy jaglanej.

Z migdałów zrób ciasteczka albo migdałowe mleko

Migdały to jedne z najzdrowszych wśród orzechów. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przebadali 10 rodzajów orzechów pod kątem wartości odżywczych i tylko migdały okazały się być źródłem wapnia. My proponujemy, aby z migdałów zrobić pyszne adwentowe ciasteczka – wystarczy zmiksować migdały na mąkę i dodać do ciasta. Zobacz prosty i sprawdzony przepis na vanillekipferl, czyli tradycyjne migdałowe półksiężyce z wanilią.

Z migdałów można też zrobić jedno z najlepszych naszym zdaniem w smaku mlek roślinnych. W łatwy sposób zrobisz je w warunkach domowych. Jak? Wypróbuj przepis na roślinne mleko migdałowe.

Orzechy włoskie dorzucaj do sałatek

Orzechy włoskie to jedne z najsmaczniejszych orzechów. Możesz je dodawać do ciast ciasteczek, domowych granoli, ale nie zapominaj, że będą świetnym uzupełnieniem zdrowych sałatek. Aby dodać orzechy włoskie do sałatki, należy je najpierw uprażyć na suchej patelni (ten zabieg podkręci ich smak i nada przyjemnej chrupkości), a potem ewentualnie posiekać. Możesz je wykorzystać jako dodatek do sałatki z burakami i kozim serem albo czteroskładnikowej najzdrowszej sałatki świata.

