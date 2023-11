Odkryto nową właściwość kawy. Zapobiega wnikaniu koronawirusa do organizmu

Kawa ma wiele zalet. Pobudza do działania. Poprawia funkcjonowanie poznawcze. Wzmacnia koncentrację. Wspomaga pracę serca i układu krążenia. Umiarkowane picie małej czarnej zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru (zwłaszcza w przypadku kobiet), choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków. Na tym jednak lista korzyści płynących z konsumpcji napoju jeszcze się nie kończy. Niedawno naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu Medycznego w Taichung dopisali do niej kolejny ważny punkt. Ich wnioski zaskakują.

Kawa zapobiega wnikaniu koronawirusa do organizmu

Tajwańscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak kawa wpływa na przenikanie wirusa SARS-CoV-2 do organizmu. Związki w niej zawarte – między innymi polifenole – hamują aktywność enzymów odpowiedzialnych za dostawanie się wirusa do komórek. W rezultacie zapobiega infekcji. Przed koronawirusem może chronić zarówno kawa z kofeiną, jak i bezkofeinowa (mielona, rozpuszczalna etc.). Dodanie do napoju mleka, cukru czy śmietanki nie wpływa na te właściwości. Nie osłabia ich ani nie wzmacnia. Bardzo dużą skuteczność sięgającą nawet 97 procent, wykazują już stosunkowo niewielkie dawki kawy (1-2 filiżanki dziennie) Co ważne kawa zapobiega wnikaniu do organizmu różnych wariantów koronawirusa.

Jak chronić się przed koronawirusem?

Doktor Grzesiowski w niedawnej rozmowie z WPROST podkreślał, że jedną z najbardziej skutecznych strategii obrony przed koronawirusem jest zachowanie zdrowego rozsądku. Jeżeli nie czujemy się zbyt dobrze, zostańmy w domu. Natomiast, gdy musimy wyjść z domu, mimo choroby, nie zapominajmy o maseczkach. Bardzo ważna jest również regularna wentylacja pomieszczeń, dezynfekcja rąk i diagnostyka (przeprowadzanie testów). Należy też pamiętać, że bardzo istotną rolę w profilaktyce infekcji koronawirusem nadal odgrywają preparaty ochronne. Od 6 grudnia na polskim rynku farmaceutycznym pojawi się nowa szczepionka przeciwko COVID-19, dostosowana do wariantu Kraken. Przyjąć ją będzie mogła każda osoba zainteresowana. Nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów.

