Czy kawa jest zdrowa dla kobiet? Naukowcy wskazują limit

Kawa jest zdrowa, ale nie bez limitu. Eksperci mówią o umiarkowanych ilościach. Co to dokładnie oznacza? Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności definiuje umiarkowane spożycie kawy, wskazując na ilość 3-5 filiżanek dziennie. Kawa w takich ilościach może zmniejszać ryzyko umieralności związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ale nie tylko. Okazuje się, że może być ważnym składnikiem codziennej diety w profilaktyce wielu chorób, także tych kobiecych.

Czy kawa powoduje osteoporozę?

Nie ma dowodów naukowych na to, że picie kawy, powoduje wypłukiwanie wapnia z kości i prowadzi do osteoporozy. To mit. Jak wskazują specjaliści programu „Kawa i Zdrowie” z przeglądu kilkudziesięciu badań wynika, że kofeina zawarta w kawie nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie kości (wśród przyczyn osteoporozy wymienia się za to nieprawidłowy sposób żywienia, z niską podażą wapnia i witaminy D, zbyt małą aktywność fizyczną czy nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu). Do profilaktyki choroby można więc zaliczyć dietę bogatą w niezbędne kościom mikroelementy i codzienną dawkę ruchu, bez konieczności rezygnacji ze smaku kawy.

Kawa może chronić przed rakiem

Kawa to nie tylko napój, który postawi cię na nogi o poranku, ale też napój, który ma realny wpływ na zapobieganie nowotworom. American Cancer Society podaje, że picie kawy może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów, w tym raka skóry u mężczyzn i kobiet, błony śluzowej macicy oraz czerniaka złośliwego u kobiet. Co ważne, kobiety regularnie pijące kawę zapadają na raka szyjki macicy o 12 proc. rzadziej.

Pij kawę na zdrowie, ale uważaj na temperaturę

Kilka filiżanek kawy dziennie ma pozytywny wpływ na zdrowie, ale nie tylko ilość ma znaczenie. Ważna jest także temperatura. Bardzo gorące napoje, o temperaturze powyżej 65°C, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia raka przełyku.

Czytaj też:

Czy zielona herbata może podnosić ciśnienie krwi?Czytaj też:

Pobudzi i pomoże schudnąć. Jak zrobić kawę z cynamonem?