Sekret wilgotnej i kremowej jajecznicy. Wystarczy jeden dodatek

Fani kremowej i lekko wilgotnej jajecznicy będą zachwyceni: wystarczy łyżeczka majonezu, a jajecznica zyska smak i wyjątkowo przyjemną konsystencję.

Jak zrobić jajecznicę z majonezem?

Majonez to nic innego jak żółtka połączone z olejem. Dlatego ten dodatek sprawi, że jajecznica będzie bardziej kremowa i wilgotna. Przygotowując jajecznicę z majonezem, można przyjąć proporcje: łyżeczka majonezu na dwa jajka. Aby ją przyrządzić, wymieszaj jajka z majonezem w misce i dopiero wylej na rozgrzaną patelnię. Taką jajecznicę najlepiej smażyć na maśle. Można do niej dodać inne ulubione składniki, takie jak szczypiorek, cebula, szynka, wędzony łosoś czy pomidory – zarówno świeże jak i suszone. Jajecznicę z majonezem można również usmażyć na boczku – wówczas należy najpierw na patelni podsmażyć boczek, aż wytopi się z niego tłuszcz i dopiero wlać na patelnię jajka z majonezem (nie ukrywajmy jednak, że nie będzie to najzdrowsza wersja jajecznicy).

Inne dodatki do jajecznicy

Jajecznica z majonezem nie jest jedynym sposobem, aby popularne śniadaniowe danie zyskało kremową konsystencję. Podobnie zadziałają sery. Do jajecznicy możesz dodać plasterki żółtego sera (połóż je na suchej patelni, a kiedy zaczną się lekko topić, wbij jajka i smaż, jak tradycyjną jajecznicę) albo kremowy biały serek (kremowy serek należy wymieszać z jajkami przed wylaniem na patelnię, podobnie jak majonez). Z serami i jajecznicą można eksperymentować i znaleźć własny patent na idealne połączenie – ciekawym rozwiązaniem jest np. dodanie do jajek serów pleśniowych, które nadadzą jajecznicy wyrazistego smaku. Innym prostym sposobem na to, aby jajecznica była wilgotna, jest wymieszanie jajek z mlekiem lub odrobiną śmietanki.

Czytaj też:

Trzy nietypowe pomysły na jajka. Na liście jajko na chmurceCzytaj też:

Przepis na proste bułeczki śniadaniowe. Twoja rodzina będzie zachwycona!