Skrobia kukurydziana to świetny zagęszczacz zup i sosów. Wartości odżywcze, właściwości, zastosowanie

Skrobia kukurydziana znana jest także jako mazeina. Otrzymuje się ją z białych pręcików kukurydzy, a nie z jej ziaren (z nich robi się mąkę kukurydzianą). Jest to produkt bezglutenowy, który często znajdziemy w składzie żywności pozbawionej glutenu – dodatek skrobi kukurydzianej sprawia, że żywność bezglutenowa (żywność przeznaczona dla osób z nietolerancją glutenu i celiakią) zyskuje odpowiednią konsystencję. Warto wiedzieć, że skrobia stanowi główne źródło węglowodanów w diecie człowieka. Skrobia kukurydziana modyfikowana zasługuje na uwagę ze względu na swoje właściwości zagęszczające – możemy zagęszczać nią zupy, sosy, a także np. budynie i kisiele. Skrobię kukurydzianą można również dodawać np. do wypieków i panierek. Co więcej, produkt ten znajduje też inne zastosowania, np. pomaga łagodzić dolegliwości, które wywołują oparzenia słoneczne.

Czym jest skrobia kukurydziana?

Skrobia kukurydziana zaliczana jest do węglowodanów złożonych. Naturalnie występuje w komórkach roślinnych i pełni funkcję magazynu energii. Skrobia kukurydziana modyfikowana to produkt o wielu zastosowaniach, który warto mieć w kuchennej szafce. Wykazuje ona właściwości zagęszczające, które powodują, że produkty płynne zyskują gęstą, kremową konsystencję oraz delikatny połysk.

Skrobia kukurydziana ma postać białego proszku, który charakterystycznie skrzypi, gdy rozcieramy go pomiędzy palcami. Nie ma smaku i zapachu, co sprawia, że może być stosowana do zagęszczania potraw wykwintnych oraz słodkich. Warto wiedzieć, że skrobia kukurydziana jest znacznie wydajniejsza niż mąka pszenna – wystarczy niewielka ilość skrobi kukurydzianej, aby zagęścić np. sos. Właściwości skrobi kukurydzianej sprawiają, że stosowana jest jako zamiennik mąki pszennej oraz cieszącej się nieco większą popularnością mąki ziemniaczanej (skrobia ziemniaczana).

Czym różni się skrobia kukurydziana od mąki kukurydzianej?

Skrobia kukurydziana i mąka kukurydziana to produkty o różnym wyglądzie, właściwościach i zastosowaniu. Jak już zostało wspomniane, skrobia kukurydziana pozyskiwana jest z białych pręcików kukurydzy. Mąka kukurydziana to zmielone całe ziarna kukurydzy.

Skrobia kukurydziana ma biały kolor. Natomiast mąkę kukurydzianą poznamy po żółtym kolorze. Co więcej, skrobia kukurydziana stosowana jest w celu zagęszczania sosów, zup i innych potraw, a mąka kukurydziana jest produktem zbożowym, który wykorzystywany jest np. do produkcji pieczywa, tortilli oraz makaronów. Mąka kukurydziana także jest bezglutenowa – wszystkie produkty z ziaren kukurydzy nie zawierają glutenu.

Czytaj też:

Czym zamienić skrobię kukurydzianą? 5 propozycji

Jakie wartości odżywcze i właściwości ma skrobia kukurydziana?

Skrobia kukurydziana jest źródłem węglowodanów, które dostarczają energii organizmowi. W 100 g skrobi kukurydzianej znajduje się około 360 kcal. Skrobia kukurydziana dostarcza do organizmu niewielkie ilości błonnika pokarmowego oraz niektórych witamin i minerałów. W jej składzie znajdują się fosfor, żelazo, cynk, magnez, wapń, sód, potas, witamina B2, niacyna i witamina B6.

Skrobia kukurydziana jest popularnym dodatkiem do żywności ze względu na właściwości zagęszczające. Pod wpływem wysokiej temperatury wiąże wodę, co sprawia, że produkty płynne zyskują gęstą i aksamitną konsystencję. Niestety, skrobia kukurydziana ma jedną wadę – zagęszczone nią potrawy tracą gęstą konsystencję, gdy zostaną ponownie zagotowane.

Jakie zastosowania ma skrobia kukurydziana?

Skrobia kukurydziana znajduje szerokie zastosowanie w kuchni jako zagęstnik do zup, sosów, potraw mięsnych np. gulaszu, a także deserów i wypieków np. ciast i ciasteczek oraz bezglutenowego pieczywa. Może być również stosowana zamiast mąki pszennej do panierowania np. ryby lub kurczaka – dzięki skrobi kukurydzianej panierka jest wyjątkowo chrupiąca.

Przed dodaniem skrobi kukurydzianej do ciepłej potrawy trzeba ją rozpuścić w zimnej wodzie, a następnie całość doprowadzić do wrzenia. Potraw zagęszczanych skrobią kukurydzianą nie należy ponownie gotować, bo wówczas straci ona swoje właściwości.

Warto wiedzieć, że skrobia kukurydziana zagęszcza różne płyny (np. wodę, mleko, soki owocowe), nie wpływając na smak potraw oraz ich zapach. Skrobia kukurydziana może być również stosowana np. do czyszczenia powierzchni i usuwania plam z tkanin. Świetnie sprawdza się także jako naturalny środek zmiękczający do tkanin, suchy szampon, środek łagodzący dolegliwości związane z ukąszeniami owadów oraz podrażnieniami i oparzeniami, składnik naturalnych dezodorantów i kul do kąpieli.

Czym zastąpić skrobię kukurydzianą?

Skrobię kukurydzianą możemy zastąpić innymi rodzajami skrobi np. skrobią ziemniaczaną, która wykazuje podobne właściwości.

Czytaj też:

Patent na pyszne i mięciutkie kluski śląskie. Już nigdy nie wyjdzie wam zlepiona brejaCzytaj też:

Upiekłam słynne lemon crinkle cookies. Sprawdzony przepis na cytrynowe popękane ciasteczka

Źródło: Walkowski A., Lewandowicz G., Skrobie modyfikowane. Właściwości technologiczne i zakres stosowania, Przemysł Spożywczy, 5, s. 49–51, 200