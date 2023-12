Jak szybko oczyścić karpia z łusek? Zrobicie to w mniej niż 5 minut i bez bałaganu

Karp jest nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Można przyrządzić go na różnego sposoby – jest wielu miłośników karpia w galarecie, ale też karpia smażonego czy karpia przygotowanego po żydowsku. Niezależnie od tego, w jakiej formie macie zamiar podać go na świątecznym stole – musicie najpierw pozbyć się łusek z tej ryby. Zazwyczaj kojarzy się to ze żmudnym i czasochłonnym skrobaniem karpia nożem, jednak okazuje się, że możecie zrobić to znacznie szybciej i prościej. Koniecznie sprawdźcie też, co zrobić, żeby karp nie „śmierdział mułem”.

Jak szybko oczyścić karpia z łusek? Ekspresowy patent

Żeby oczyścić karpia z łusek, musicie zastosować prosty trik. Polega on na tym, żeby zamiast używać noża (tak, jak robicie to zazwyczaj), wykorzystać łyżkę. Choć z pozoru może wydawać się to nieco dziwne, to gwarantujemy, że pokochacie ten sposób. Dzięki temu uporczywe skrobanie ryby nożem stanie się tylko nieprzyjemnym wspomnieniem.

Co dokładnie należy zrobić? Najpierw osuszcie rybę ręcznikiem papierowym, a następnie połóżcie ją na desce. Przesuwajcie łyżkę od ogona w kierunku łba ryby. Róbcie to zdecydowanymi i szybkimi ruchami. Pamiętajcie też, by trzymać łyżkę pod takim kątem, by jak najmocniej podważała ona rybie łuski. Ta metoda jest nie tylko prosta, ale kształt łyżki sprawi też, że łuski nie będą się rozbryzgiwały po całej kuchni – zatrzymają się wewnątrz zaokrąglonych brzegów. Po dokładnym oczyszczeniu karpia należy umyć go w czystej wodzie przed dalszą obróbką.

Oczyszczanie karpia z łusek – najważniejsze zasady

Wcale nie musicie oczyszczać karpia nożem czy łyżką. Możecie postawić też na specjalne obieraczki do ryb. Niezależnie od metody należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Przede wszystkim pamiętajcie, by zachować delikatność podczas usuwania łusek. Unikajcie zbyt mocnego nacisku, aby nie uszkodzić skóry lub mięsa karpia. Dodatkowo trzymajcie rybę stabilnie podczas czyszczenia. Bezpiecznie jest umieścić karpia na desce do krojenia – ułatwi wam to cały proces. Możecie też podłożyć mokry kawałek ręcznika papierowego, co dodatkowo będzie amortyzowało deskę. Ciekawym sposobem jest też posypanie solą powierzchni, na której układacie rybę, dzięki czemu będzie się ona mniej po niej ślizgać. Bardzo ważne jest też, by nie kłaść ryby na powierzchni, która jest śliska sama w sobie.

Wygodnie jest również czyścić karpia pod bieżącą wodą, ponieważ ułatwia to usuwanie łusek i jednocześnie prościej jest utrzymać czystość wokół miejsca pracy. Dodatkowo, aby łuski szybciej odchodziły – warto polać rybę wrzątkiem, a następnie zimną wodą. Podczas pozbywania się łusek z ryby możecie ją podtrzymywać, używając do tego ręcznika papierowego.

