Ten makaron nie tuczy. Możesz się nim zajadać nawet na diecie

Makaron konjac zwykle ma postać „nitek”. Swoją nazwę zawdzięcza roślinie, z której jest wytwarzany – Amorphophallus konjac. Można ją spotkać między innymi w Chinach, Japonii czy w Korei Południowej. Bywa wykorzystywana nie tylko w kuchni, ale również w medycynie i kosmetyce.

Makaron konjac a odchudzanie

Makaron konjac jest produktem niskokalorycznym. 100 gramów ugotowanego produktu dostarcza zaledwie 8 kilokalorii. Zawiera 97 procent wody i błonnik roślinny o nazwie glukomannan. Dzięki temu nie tuczy, ale zapewnia uczucie sytości. Po zjedzeniu nawet niewielkiej porcji długo nie czuje się głodu, co pozwala uniknąć podjadania między posiłkami i sięgania po tak zwane puste kalorie. Mianem tym określa się wysoce przetworzone produkty o znikomej wartości odżywczej, które sprzyjają przybieraniu na wadze, na przykład słodycze, chipsy czy dania typu fast food.

Dzięki zawartości błonnika makaron konjac wspomaga pracę układu pokarmowego i przyspiesza metabolizm. Wspiera również proces usuwania szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Jednocześnie obniża poziom „złego cholesterolu”, reguluje stężenie glukozy we krwi.

Z czym jeść makaron konjac?

Makaron konjac sam w sobie nie ma smaku. Przyjmuje go od innych produktów spożywczych, które się do niego dodaje. Można go traktować tak, jak zwykły makaron – podsmażać, zapiekać, gotować, dodawać do zup, sosów czy sałatek. Świetnie smakuje w połączeniu z warzywami lub mięsem. Jeśli chcemy zrzucić nadprogramowe kilogramy, warto zadbać o to, by jego „towarzystwo” nie zawierało dużej ilości tłuszczu czy węglowodanów (nazywanych potocznie cukrami). Dobrym rozwiązaniem jest łączenie makaronu konjac z jarzynami bogatymi w błonnik, na przykład marchwią, burakami, pomidorami czy bakłażanem.

Jak gotować makaron konjac?

Przyrządzanie shirataki jest bardzo proste. Wystarczy przelać makaron zimną wodą, a następnie lekko podgrzać w gorącej wodzie (przez dwie minuty). Można też od razu po opłukaniu wrzucić go do przygotowywanego sosu i podgrzać całość. Warto zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię – makaron konjac ma rybi zapach. Ta dość nieprzyjemna woń ulatnia się jednak podczas obróbki produktu.

