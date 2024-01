Jak ekspresowo obrać czosnek? Byłam zszokowana tą metodą, ale teraz robię to w kilka sekund

Czosnek to niezwykle popularny składnik w kuchni, jest ceniony zarówno za swój wyjątkowy smak, jak i korzystne właściwości zdrowotne. Jego intensywny aromat sprawia, że stanowi doskonałą przyprawę do wielu potraw. Wcześniej jednak trzeba go obrać, a dla niektórych może to być problemem i zniechęcać do wykorzystywania go podczas gotowania. Można jednak temu zaradzić. Warto sprawdzić też, przez jaki błąd czosnek traci swoje prozdrowotne właściwości.

Banalnie prosty patent na obranie czosnku

Istnieje bardzo prosty patent na szybkie obranie czosnku. Nie będziecie do tego potrzebować żadnych specjalnych przyrządów. Musicie jedynie chwycić ząbek czosnku z dwóch stron, a następnie spróbować obrócić każdą z nich w przeciwnym kierunku. Taki ruch powinien przypominać otwieranie opakowanego w sreberko cukierka. Jeżeli ząbki czosnku są długie i cienkie – ta metoda świetnie zadziała i bez trudu pozbędziecie się łupiny. W przypadku bardziej dorodnych ząbków – ten trik niestety może zawieść. Są jednak inne, ciekawe techniki, które możecie wtedy wykorzystać, by obrać czosnek.

Jak ekspresowo obrać czosnek? Sprytny trik

Co zrobić, żeby obieranie czosnku stało się znacznie prostsze? Wykorzystajcie trik z użyciem słoika. Wystarczy, że do niewielkiego, zakręcanego słoika wrzucicie ząbki czosnku, a następnie zakręcicie go i zaczniecie energicznie potrząsać naczyniem. Ząbki czosnku powinny na przemian uderzać o dno i pokrywkę słoika. Na koniec otwórzcie słoik i wyjmijcie z niego czosnek – skórka powinna odejść sama.

Kolejny ciekawy patent na błyskawiczne obranie czosnku polega na użyciu zimnej wody. Wlejcie ją do niedużej miski, a następnie umieśćcie w niej ząbki czosnku. Pod wpływem wilgoci skórka powinna zacząć sama odchodzić. Wystarczy, że lekko zeskrobiecie ją przy użyciu nożyka i gotowe.

Jak obrać czosnek w kilka sekund? Inne sposoby

Do trików, które znacznie ułatwiają obieranie czosnku, należy też metoda z użycie mikrofali. W ten sposób oszczędzicie naprawdę sporo czasu. Patent będzie szczególnie przydatny, jeśli potrzebujecie większej ilości tego warzywa i chcecie ją wykorzystać do dalszej obróbki termicznej. Najpierw musicie odciąć końcówkę całej główki, a następnie ząbki czosnku wstawić do mikrofalówki na około 10-20 sekund. Po tym czasie wyjmijcie główki czosnku i po prostu wyciśnijcie z nich ząbki czosnku (już bez łupinki).

Możecie również skorzystać z patentu wszystkich szefów kuchni na ekspresowe obieranie czosnku. Polega on na dociśnięciu szerokim nożem ząbka czosnku do deski, a następnie mocnego uderzenia dłonią. Łupinka czosnku odejdzie wtedy z łatwością.

Czytaj też:

Jak łatwo i szybko obrać jajko? Ten trik działa cuda, a ja niepotrzebnie męczyłam się przez lataCzytaj też:

Jak szybko i łatwo obrać imbir? Nie wierzyłam w ten trik, a teraz ciągle z niego korzystam