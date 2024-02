Tłusty czwartek 2024. Przepisy na najlepsze faworki i pączki

Faworki i pączki można przygotować na wiele rozmaitych sposobów. Wszystkie wersje tych karnawałowych przysmaków mają jednak wspólną cechę – są obłędnie pysznie. Zajrzyjcie do galerii i wybierzcie swojego faworyta. Na naszej liście znalazły się między innymi błyskawiczne faworki, które zrobicie w 15 minut i pączki według receptury Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Palce lizać.

7 pomysłów na pączki i faworki

Każdy znajdzie wśród tych przepisów coś dla siebie – zarówno osoby na diecie, jak i te, które nie liczą kalorii. Kucharze-amatorzy podążający utartymi kulinarnymi ścieżkami i zwolennicy eksperymentowania w kuchni. Sprawdź, jakie pączki lub faworki wylądują na twoim stole w tłusty czwartek.

Pączki według Lucyny Ćwierczakiewiczowej



Lucyna Ćwierczakiewiczowa to autorka kultowych książek kucharskich i porad o gotowaniu. Uznaje się ją za prekursorkę nowoczesnego stylu życia. Propagowała ruch i zdrowe odżywianie. Jej wskazówki i przepisy, mimo upływu lat, nie tracą na popularności, inspirując kolejne pokolenia.

Przepis na pączki Lucyny Ćwierczakiewiczowej



Ekspresowe faworki



Przygotowywanie karnawałowych smakołyków wcale nie musi oznaczać długich godzin spędzonych w kuchni. Jeśli nie macie zbyt wiele czasu, sięgnijcie po recepturę na faworki last minute. Ich przygotowanie zajmie Wam zaledwie 15 minut. Przepis na faworki z ciasta francuskiego



Minipączki jogurtowe



Te smakołyki to hit karnawału. Są delikatne, puszyste i rozpływają się w ustach. Ich przygotowanie nie zajmuje dużo czasu i nie wymaga kulinarnego doświadczenia. Poradzicie sobie z tym zadaniem, nawet jako początkujący kucharze.

Przepis na minipączki jogurtowe



Chrust lany



Recepturę na lany chrust rozpropagowało w sieci wiele znanych osób, między innymi Kasia Tusk. Chcecie wiedzieć, jak smakują faworki z jej przepisu? Zróbcie je w domu. To naprawdę proste, a efekt z pewnością was zaskoczy. Poznajcie przepis na faworki z przepisu według Kasi Tusk



Fritule



Fritule to propozycja dla osób, które lubią schodzić z utartych kulinarnych szlaków i eksperymentować w kuchni. Receptura na te pączki pochodzi z Chorwacji, ale szybko podbiła serca smakoszy w innych krajach. Sprawdźcie, czy wam również się spodoba. Przepis na chorwackie pączki



Pieczone pączki w wersji fit



Dieta nie musi oznaczać rezygnacji z karnawałowych przysmaków. Bez trudu możecie przygotować pączki w wersji fit. Wystarczy zmienić sposób obróbki termicznej ciasta i upiec je, zamiast usmażyć.

Przepis na pieczone pączki



Dietetyczne pączki w 20 minut



Na diecie możecie się również zajadać tymi pączkami. Są „odchudzone”, a jednocześnie bardzo szybkie i proste w przygotowaniu. Przygotujecie je s mniej niż pół godziny. To idealna opcja dla zabieganych pączkożerców.

Przepis na dietetyczne, ekspresowe pączki

Z czym podawać pączki i faworki?

Karnawałowe smakołyki można podawać na różne sposoby. Pączki najczęściej serwuje się je z cukrem pudrem, lukrem lub kolorową posypką. W przypadku faworków króluje pierwszy z wymienionych dodatków. Możecie wykorzystać też polewę czekoladową albo cynamon. Wszystko tak naprawdę zależy od waszej inwencji twórczej.

Jaka mąka najlepsza do pączków i faworków?

Do robienia faworków i pączków najlepiej nadaje się mąka pszenna tortowa typu 450. Dzięki niej ciasto staje się elastyczne i łatwiej je zagnieść. Jednocześnie nabiera lekkości i puszystości. Ten produkt świetnie sprawdza się również podczas przygotowywania innych wypieków, na przykład biszkoptów i ciast drożdżowych.

