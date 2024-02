Kawa, jaką pijemy, zdradza naszą osobowość. Dietetyczka o psychologii kawy

Na osobowość człowieka składa się zespół różnych cech. Determinują one sposób, w jaki nawiązujemy relacje, podchodzimy do swoich obowiązków i funkcjonujemy na co dzień. Wpływają na każdy aspekt naszego życia. Mogą decydować też o tym, jaką kawę pijemy do śniadania czy obiadu. Sprawdź, co ten napój mówi o tobie i twojej osobowości.

Powiedz, jaką kawę pijesz, a powiem ci kim jesteś?

Psycholog kliniczny dr Ramani Durvasula w książce „Jesteś tym, co jesz. Zmień swoje nastawienie do jedzenia. Zmień swoje życie” postawiła tezę mówiącą o tym, że kawa, którą pijemy może wiele powiedzieć o naszej osobowości. Specjalistka przeprowadziła badanie, by sprawdzić, czy istnieje związek między cechami osobowości a wyborem rodzaju wypijanej kawy. Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że jego wyniki o niczym nie przesądzają i należy je potraktować jako ciekawostkę, a nie podstawę do wysnuwania daleko idących wniosków. Potraktujcie więc poniższe spostrzeżenia z przymrużeniem oka. Sprawdźcie, czy jest w nich ziarno prawdy.

Miłośnicy czarnej kawy/espresso – to osoby, które preferują prostotę i minimalizm. Jednocześnie są pewne siebie i mają charakter przywódcy. Lubią dominować. Cechuje je niezależność i konsekwencja. Wytrwale dążą do obranego celu.

Zwolennicy latte/cappuccino – są otwarci, empatyczni i hojni. Większą przyjemność sprawia im dawanie niż branie. Lubią pomagać innym. Dobro drugiej osoby przedkładają ponad własne. Są ekstrawertykami. Łatwo nawiązują kontakty z otoczeniem i odnajdują się w nowym środowisku.

Fani mrożonej kawy – mają rozwiniętą wyobraźnię. Działają spontanicznie. Nie zawsze są w stanie przewidzieć konsekwencje podejmowanych decyzji. Są śmiali, ale jednocześnie bywają dziecinni i lekkomyślni.

Smakosze kawy bezkofeinowej – to perfekcjoniści, którzy starannie analizują każdą decyzję. Każdy ich krok jest starannie przemyślany. Lubią troszczyć się o innych i często zamartwiają się o przyszłość.

Czytaj też:

Greczynki piją tę kawę i chudną. Dodają do „małej czarnej” jeden niecodzienny składnikCzytaj też:

Jaki kolor ma twoja osobowość? Sprawdź się w naszym szybkim teście