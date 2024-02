Francuskie kawy zaskakują połączeniem smaków. Zobacz, co piją się nad Sekwaną

Francuzi słyną nie tylko z zamiłowania do bagietek, croissantów, serów i wina. To również zdeklarowani fani kawy. Sięgają po nią niemal przy każdej nadarzającej się okazji – po przebudzeniu, w czasie lunchu, po obiedzie i przed wyjściem z pracy, przy czym musi być to napój przyrządzony z ziaren starannie wyselekcjonowanego gatunku kawy. Najlepiej sprawdzają się te uprawiane na wyspie Reunion. Można z nich uzyskać aromatyczny ekstrakt, który łączy w sobie wiele nut smakowych i w niczym nie przypomina „soku ze skarpetki”. To właśnie tym zabawnym mianem mieszkańcy kraju nad Sekwaną określają kawę wątpliwej jakości. Francuzi nie znoszą lury. A za jaką kawą przepadają? Sprawdźcie sami.

Kawa „po francusku”, czyli jaka?

Praktycznie wszystkie rodzaje kawy mają we Francji swoje nazwy. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że te na ogół różnią się od zwyczajowych określeń używanych w innych częściach Europy czy świata. Nie znajdziecie nad Sekwaną espresso czy americano. Z pewnością natraficie natomiast na:

Café au lait – odpowiednik cafe latte, ale podawany w zupełnie inny sposób. (najczęściej serwowany jest w wysokiej szklance, bardzo szerokiej filiżance lub małej miseczce z dodatkiem cynamonu, gorzkiej czekolady lub ziaren kawy);

Expresso – pisane przez x, a nie przez s (Francuzi lubią się wyróżniać),

Cafe crème – średnia lub mała kawa z mlekiem,

Cafe noir – czyli espresso połączone z wodą (najczęściej w proporcjach pół na pół),

Cafe glace – kawa z mlekiem, lodami i pokruszonym lodem.

Francuskie kawy z alkoholem

Francuzi lubią też café champagne, czyli w wolnym tłumaczeniu szampańską kawę. Napój jest stosunkowo prosty w przygotowaniu i ma ciekawy smak. Najpierw do dużej, wysokiej szklanki wkłada się lód, potem nalewa do niej szampana i sok wiśniowy. Na koniec dodaje się osłodzoną, czarną kawę. Całość wieńczy kwaśna śmietana. Innym rodzajem kawy serwowanej z alkoholem jest „mała czarna” wzbogacona o sól i winiak, czyli wytrawną, mocną wódkę wytwarzaną ze spirytusu gronowego. Na początek trzeba zmieszać drobno, zmieloną kawę ze szczyptą soli i ją zaparzyć. Gorącym naparem zalewa się umieszczony w filiżankach winiak, a całość dosładza cukrem.

