To najczęstszy błąd podczas gotowania jajek. Dopiero teściowa zwróciła mi na to uwagę

Jajka są niezwykle wszechstronnym składnikiem, który można przygotować na wiele różnych sposobów. Idealnie nadają się do różnego rodzaju sałatek, ale doskonale smakują też „solo” lub podane z majonezem albo sosem tatarskim. Gotowanie jajek na twardo lub na miękko to jedna z najprostszych i najpopularniejszych metod ich przygotowania. W przypadku pierwszej opcji trzeba się jednak wystrzegać kilku banalnych błędów, które mogą popsuć cały efekt.

Częsty błąd podczas gotowania jajek

Choć gotowanie jajek z pozoru wydaje się banalnie łatwe, to zdarza się, że jajko po ugotowaniu ma siną obwódkę i nieprzyjemny zapach. Wcale nie chodzi o to, że z jajkiem wcześniej było coś nie tak w kwestii jego świeżości lub pochodzenia. Odpowiada za to jeden błąd podczas gotowania. Mowa o gotowaniu go zbyt długo, czas ma tutaj ogromne znaczenie. Niezależnie od tego, jaką metodę przyrządzania jajek wybierzecie – liczy się każda minutka. Jeżeli będziecie gotować jajko zbyt długo, to zmieni ono swój smak, a do tego nabierze sinego koloru. Na żółtku z kolei może pojawić się zielonkawy nalot. Dodatkowo jajko traci wtedy też część swoich prozdrowotnych właściwości. Obranie takich jajek jest też później dużo trudniejsze. Pamiętajcie więc, by nie gotować jajek dłużej niż 10 minut.

Sprawdźcie, jak długo gotować jajka – z tą ściągą zawsze wyjdą idealne. Warto też wiedzieć, jaki jest najzdrowszy sposób przygotowania i jedzenia jajek.

Jak gotować jajka? Praktyczne wskazówki

Przede wszystkim pamiętajcie o tym, by przed wrzuceniem jajek do wody dokładnie je obejrzeć i sprawdzić, czy na pewno nadają się do ugotowania. W ten sposób unikniecie wpadki, na przykład w postaci tego, że skorupka jajek będzie naruszona. Niezwykle istotne jest również, by nigdy nie wkładać jajek do ciepłej, a tym bardziej gorącej wody. Jajka wtedy na pewno popękają, a ich zawartość może zacząć wypływać poza skorupkę.

Jajka należy wkładać zawsze do zimnej wody z odrobiną soli. Przyprawa ta sprawi, że skorupka nie powinna popękać podczas gotowania. Co więcej, obieranie jajek stanie się też później znacznie prostsze. Ważne jest również, by odmierzanie czasu gotowania rozpocząć dopiero od chwili, gdy woda w garnku zacznie wrzeć.

O czym jeszcze pamiętać podczas gotowania jajek?

Żeby wasze jajko wyszło naprawdę idealne – nie wybierajcie świeżych jaj, ponieważ po ich ugotowaniu będziecie mieć spory problem z obraniem ich ze skorupki. Błona, która jest obecna w jajku, silnie przylega wtedy do skorupki, a to z kolei znacznie utrudnia jej zdjęcie. Z kolei po ugotowaniu jajek przystąpcie do ich obierania dopiero wtedy, kiedy osiągną temperaturę pokojową.

Kluczem do sukcesu jest też odpowiedni garnek – powinien być on na tyle duży, by po włożeniu do niego jajek zmieściła się też odpowiednia ilość wody. Pamiętajcie, że zawsze musi ona przykrywać jajka.

