Ta wersja pizzy jednych bulwersuje, a innych zachwyca. Poznajcie mój sposób na włoski przysmak

Kiedy pierwszy raz usłyszałam o pizzy z patelni, nie byłam przekonana do tego pomysłu. Wychodziłam z założenia, że żaden inny sprzęt nie jest w stanie godnie zastąpić dobrego piekarnika. A jednak się myliłam. Ciasto jest przepyszne, a z dodatkami smakuje obłędnie. Przypadło do gustu nawet zagorzałym fanom włoskich przysmaków. Pizzę z patelni przygotujecie w szybki i prosty sposób. Wystarczy trochę cierpliwości oraz kilka łatwo dostępnych składników. Do zrobienia ciasta najlepiej wykorzystać dużą patelnię z nieprzywierającą powłoką.

Przepis: Pizza z patelni To świetny zamiennik tradycyjnej pizzy przygotowywanej w piekarniku. Jest prosta szybka, a w dodatku pyszna. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 8 Składniki 200 g mąki pszennej

2,5 g cukru

5 g soli

30 ml oleju

100 ml ciepłej wody

5 g suchych drożdży Sposób przygotowania Rozgrzanie patelniPostawcie patelnię na palniku o małej mocy. Naczynie powinno być ciepłe, ale nie gorące. Połóżcie na nim pokrywkę. Ona również powinna być ciepła. To przyspieszy późniejszy proces wyrastania ciasta. Przygotowanie drożdżyDo ciepłej wody wsypcie cukier, a następnie drożdże. Wszystko dokładnie wymieszajcie, aż składniki dobrze się połączą. Przygotowanie ciastaDo misy miksera wrzućcie mąkę i sól. Dodajcie olej, a następnie wszystko razem wymieszajcie. Na koniec dolejcie do rozpuszczone drożdże i połączcie wszystkie składniki. Powinny utworzyć gładką jednolitą masę. Gdy ciasto będzie gotowe, rozsypcie na patelnię odrobinę mąki i ułóżcie na niej spód do pizzy. Nie musicie go wałkować. Wystarczy, że rozłożycie ciasto na patelni i rozciągniecie je rękoma na szerokość naczynia. Potem przełóżcie ja na drugą stronę i przykryjcie patelnię pokrywką, a następnie zdejmijcie ją z palnika i pozwólcie ciastu wyrastać. Zajmie to około 10-15 minut. Wypiekanie ciasta na patelniPatelnię z wyrośniętym ciastem postawcie na palniku o jak największej mocy na około 2-3 minuty. Potem zmniejszcie moc kuchenki o połowę i dopiekajcie ciasto przez kolejne 3 minuty. Możecie sprawdzić, czy spód jest już odpowiednio wypieczony. Jeśli tak, przełóżcie ciasto na drugą stronę (ta, która wcześniej dotykała patelni powinna znaleźć się „na wierzchu”) i połóżcie na nim ulubione dodatki (na przykład sos pomidorowy, starty ser, oliwki, paprykę itp.). Przykryjcie patelnię pokrywką i podgrzewajcie jeszcze przez 4-5 minut. Raz na jakiś czas możecie zdjąć pokrywkę i osuszyć ją z nadmiaru wilgoci za pomocą ręcznika papierowego. Gdy ser się rozpuści, pizza będzie gotowa.

Jakie dodatki pasują do pizzy z patelni?

Na pizzę z patelni możecie położyć dowolnie wybrane dodatki, jak w przypadku klasycznie przyrządzanego włoskiego przysmaku. Wszystko zależy od waszych preferencji i tego, co akurat macie w swojej lodówce. Dobrze sprawdzi się między innymi kiełbasa, mozzarella, salami, pomidory, papryka, oliwki, szynka parmeńska, ogórek kiszony itp. Opcji nie brakuje.

Oczywiście obowiązkowym składnikiem każdej pizzy jest również sos. Możecie wykorzystać gotowe produkty sprzedawane w sklepach, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zrobienie sosu na własną rękę. Wystarczy połączyć przecier pomidorowy z dwoma łyżkami octu jabłkowego, solą i cukrem. Warto go cały czas próbować i sprawdzać, czy proporcje poszczególnych składników odpowiadają waszym gustom.

Czytaj też:

Znajoma zdradziła mi przepis na „płynną pizzę”. Smakuje obłędnie i nie tuczyCzytaj też:

Pizza na diecie? To możliwe. Poznaj przepis na „odchudzoną” pizzę z tortilli