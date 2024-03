Ten owoc ma niesamowite działanie, poprawia nastrój i witalność w zaledwie 4 dni. Zajadam się nim ciągle

Wiele osób uwielbia kiwi za słodko-cierpki smak tego owocu. Jest ono też bardzo zdrowe, ponieważ odznacza się prawdziwym bogactwem substancji odżywczych. Dodatkowo kiwi wzmacnia naszą odporność, a dzięki zawartości błonnika pokarmowego – poprawia i ułatwia trawienie. Co więcej, posiada wysoką zawartość potasu, przez co jego spożywanie jest zalecane osobom, które zmagają się z problemem wysokiego ciśnienia krwi. To jednak nie koniec dobroczynnego działania tego owocu.

Jedzenie kiwi wpływa na poprawę nastroju

Jedzenie kiwi, poza pozytywnym wpływem na nasze zdrowie fizyczne, przekłada się również na nasze samopoczucie. Okazuje się, że owoc ten w trybie ekspresowym może poprawić nasz humor. Odpowiedzialna za to jest zawarta w nim witamina C. Jej spożycie wiąże się z poprawą naszego samopoczucia, wpływa również na naszą witalność, a także może przyczyniać się do zmniejszenia negatywnych objawów związanych z depresją. Wcześniej naukowcy nie przyglądali się jednak uważnie temu, po jakim czasie można spodziewać się tych pozytywnych efektów. Teraz „pod lupę” wzięli to badacze z University of Otago. Przy użyciu ankiety, którą uczestnicy wypełniali na smartfonach, określili oni wpływ kiwi na nasz nastrój. Wnioski z badania zostały opisane na łamach czasopisma „The British Journal of Nutrition”.

„To wspaniałe, że ludzie mają świadomość, że drobne zmiany w diecie, jak zjedzenie jednego kiwi, mogą mieć wpływ na to, jak się czują każdego dnia” – zauważył prof. Tamlin Conner z University of Otago.

Jak szybko poprawi się nastrój po zjedzeniu kiwi?

Zawarta w kiwi witamina C bierze udział w syntezie neuroprzekaźników i hormonów peptydowych. Działa ona jak katalizator dla kilku enzymów, które są niezbędne, by utrzymać prawidłowe funkcjonowanie mózgu, ale też odpowiedni nastrój. Celem najnowszego badania było zrozumienie, po jakim czasie dostarczenie do organizmu dawki witaminy C zawartej w kiwi zadziała na poprawę nastroju. Różne grupy uczestników codziennie przyjmowały suplement witaminy C, dwa owoce kiwi lub placebo. Później oceniali oni swoją witalność, ale również nastrój, jakość snu, a także aktywność fizyczną. Badanie trwało przez 8 tygodni i obejmowało 155 dorosłych osób z niskim poziomem witaminy C.

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że witalność i nastrój uczestników najbardziej poprawiało jedzenie kiwi – były one lepsze już po czterech dniach (a szczyt pozytywnych efektów następował po 14-16 dniach). Efekt ten był znacznie lepszy w porównaniu do suplementacji witaminy C, która jedynie nieznacznie poprawiała nastrój. Jeśli jesteście miłośnikami tego owocu – sprawdźcie, czy kiwi można jeść ze skórką, a także na co pomoże nektar z kiwi.

