Mąka za mniej niż 1,5 zł w Biedronce. Trzeba się spieszyć, by zrobić zapasy

Sieć sklepów Biedronka przygotowała dla swoich klientów atrakcyjną ofertę. Promocja dotyczy mąki tortowej. To popularny produkt, którego nie może zabraknąć w kuchni. Sięgamy po nią bardzo często przy okazji przygotowywania różnego rodzaju wypieków. Stanowi idealną „bazę” biszkoptów, kruchych ciast, ciasteczek, naleśników, gofrów, tortów, placuszków czy pączków.

Tania mąka w Biedronce

Mąka tortowa pszenna typ 450 Plony Natury normalnie kosztuje 2 złote i 37 groszy za kilogram. Teraz klienci mogą kupić ten produkt po obniżonej cenie za 1,49 zł, czyli o 37 procent taniej. By skorzystać z promocji trzeba jednak nabyć za jednym razem 10 opakowań o wadze 1 kilograma. Oferta obowiązuje do soboty, 13 kwietnia 2024 roku.

Jak przechowywać zapasy mąki?

Mąka powinna być przechowywana w suchym i ciemnym miejscu, na przykład w spiżarni lub szafce kuchennej. Nie może być wystawiona na działanie wilgoci, źródeł ciepła (grzejników, kuchenek itp.) oraz promieni słonecznych. Warto pamiętać, że wysokie temperatury mają na nią negatywny wpływ. Opakowanie z mąką powinno być szczelnie zamknięte. Warto więc przesypać ją z papierowej torebki do zamykanego słoika. Produkt trzymany w odpowiednich warunkach zachowa świeżość przez 12 miesięcy.

Jeśli chcesz przedłużyć termin mąki do spożycia, przesyp ją do hermetycznego pojemnika (bez dostępu powietrza) i schowaj do lodówki lub zamrażarki. Tak przechowywana mąka „przetrwa” nawet dwa lata. Najlepiej jednak zużyć produkt w ciągu sześciu miesięcy od momentu otwarcia. Zbyt długie przechowywanie mąki, nawet w odpowiednich warunkach, wpływa bowiem niekorzystnie na jej strukturę.

Po czym można poznać przeterminowaną mąkę?

Przeterminowana mąka wydziela kwaśny, nieprzyjemny zapach. Zjełczały produkt zawiera mikrotoksyny, które nie tylko wpływają negatywnie na smak wypieków, ale mogą też szkodzić zdrowiu i wywołać wiele nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych, takich jak nudności, wzdęcia czy bóle brzucha.

