Reguluje trawienie i wzmacnia odporność. Zapomniany „napój biedoty” wraca na salony

Kwas chlebowy był znany już w średniowieczu. Uchodził za „napój biedoty”. Z czasem stracił na popularności i został niemal całkiem zapomniany. Na szczęście z wolna wraca do łask i coraz częściej gości na polskich stołach. Warto sobie o nim przypomnieć z kilku prostych, ale ważnych powodów. Ten trunek wywiera bardzo pozytywny wpływ na organizm. Zobacz, jakie korzyści niesie za sobą spożywanie kwasu chlebowego.

Dlaczego warto pić kwas chlebowy?

Kwas chlebowy powstaje w procesie alkoholowej fermentacji chleba, który przebiega z udziałem owoców (lub cukru) i drożdży. Zwykle napój ma jasnobrązowy kolor i słodko-kwaśny smak. Kwas chlebowy dostarcza organizmowi wielu mikroelementów. Zawiera między innymi witaminę C i E, witaminy z grupy B, kwas mlekowy, selen oraz cynk. Dodatkowo w jego składzie znaleźć można białko i błonnik. Jego picie niesie za sobą wiele rozmaitych korzyści. Wśród najważniejszych warto wymienić to, że:

usprawnia pracę układu nerwowego,

wspiera działanie trzustki, tarczycy oraz innych narządów,

wzmacnia układ odpornościowy,

chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Warto pamiętać, że kwas chlebowy jest też naturalnym probiotykiem. Wspomaga układ pokarmowy. Reguluje trawienie i przyspiesza metabolizm, dzięki czemu może ułatwić odchudzanie. Wspiera też proces usuwania zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Jednocześnie ma niewiele kalorii. Jedna szklanka napoju (około 250 mililitrów) dostarcza od 60 do 70 kcal. Warto też podkreślić, że trunek doskonale gasi pragnienie.

Czy każdy może pić kwas chlebowy?

Kwas chlebowy może zawierać niewielkie ilości alkoholu. Dlatego nie należy go podawać dzieciom i osobom poniżej 18 roku życia. Nie powinny go również pić kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Trzeba bowiem pamiętać, że każda dawka (nawet minimalna) alkoholu wywiera negatywny wpływ na płód i może zaburzać jego rozwój doprowadzając do wielu różnych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład alkoholowy zespół płodowy (FAS), zaburzenia wzrostu, wady serca czy nerek, a także zaburzenia słuchu oraz wzroku.

