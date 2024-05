Tanie jajka w Lidlu. Zobacz, co zrobić, by zapłacić tylko 59 groszy za sztukę

Promocja na jajka trwa tylko trzy dni. Obowiązuje od czwartku do soboty (9-11 maja 2024 roku). Mogą z niej skorzystać wszyscy klienci, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. Oprogramowanie można pobrać za darmo ze sklepu internetowego. Działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS. Wystarczy zainstalować je na swoim telefonie komórkowym i przejść krótki proces rejestracji, by zyskać dostęp do specjalnych ofert zakupowych i nabywać wiele różnych artykułów spożywczych po obniżonych cenach.

Szczegóły promocji na jajka w Lidlu

Akcją promocyjną objęto konkretny produkt – jajka ściółkowe marki Złota Nioska (wielkość M, klasa A) sprzedawane w opakowaniach mieszczących 10 sztuk. By je nabyć po obniżonej cenie (5,89 zamiast 8,47 złotych), trzeba spełnić dwa warunki:

aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus,

kupić dwa opakowania jajek.

Warto też pamiętać, że każde kolejne opakowanie jajek (trzecie, czwarte, piąte, etc.) będzie sprzedawane po cenie regularnej (poza promocją). Obowiązuje więc limit dwóch opakowań na jeden kupon.

Jak wykorzystać jajka w kuchni?

Jajka to jeden z podstawowych produktów używany w kuchni. Są składnikiem różnego rodzaju ciast i dań wytrawnych. Można ugotować je, na twardo, na miękko lub w koszulkach. Stanowią bazę jajecznicy, omletów, a także naleśników czy racuchów. Wielbiciele tradycyjnych słodkości chętnie wykorzystują je do zrobienia kogla-mogla, czyli prostego deseru rodem z PRL-u. Chodzi o żółtka utarte z cukrem. Jak widzicie sposobów na wykorzystanie jajek nie brakuje. Dlatego warto mieć w domu spory zapas na wszelki wypadek. Wystarczy kilka minut, by wyczarować z nich pyszne śniadanie, obiad lub kolację.

