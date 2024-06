To mleko jest teraz tanie w Lidlu. Warto skorzystać, bo litr kosztuje mniej niż 1,80 zł

Tym razem promocja dotyczy mleka. Obejmuje jeden konkretny produkt marki Łowicz. Chodzi o Mleko Łowickie UHT 3,2% sprzedawane w litrowych opakowaniach. By kupić je po obniżonej cenie, trzeba spełnić trzy proste warunki.

Jak skorzystać z promocji na mleko w Lidlu?

Regularna cena Mleka Łowickiego UHT 3,2% wynosi 3 złote i 99 groszy. Lidl w ramach akcji promocyjnej sprzedaje je za 1,79 zł, czyli o 55 procent taniej. Co zrobić, by zaoszczędzić? Przede wszystkim trzeba mieć aplikację Lidl PLUS. To darmowe oprogramowanie dostępne w sklepach internetowych. Wystarczy je zainstalować. na swoim telefonie z urządzeniem Android lub iOS i przejść krótki proces rejestracji, a na koniec aktywować specjalny kupon zakupowy znaleziony w aplikacji. Istnieją jednak jeszcze dwa inne warunki, które trzeba spełnić, jeśli chcemy skorzystać z promocji. Należy:

kupić co najmniej 6 kartonów mleka za jednym razem, przy czym obowiązuje limit dwunastu opakowań na jeden kupon,

nabyć produkt w odpowiednim czasie.

Promocja trwa od poniedziałku do środy (3-5 czerwca 2024 roku). Klienci, którzy chcą zrobić zapas mleka, muszą się więc pospieszyć.

Jak wykorzystać mleko UHT?

Mleko UHT ma długi termin przydatności (nawet do 6 miesięcy) i szerokie zastosowanie. Można dodawać je do owsianki lub kawy. Jest też idealnym składnikiem różnego rodzaju ciast, placuszków deserów. Można na jego bazie zrobić domowy karmel, a także rozmaite kremy, które są idealnym nadzieniem do naleśników, rolad i tortów. Mleko UHT świetnie sprawdzi się też w koktajlach na bazie owoców. Wybór należy do was.

Czytaj też:

To latte nie ma sobie równych, a wszystko za sprawą jednego składnika. Prosty przepisCzytaj też:

Biorę to warzywo i robię z niego pyszne lody. 10 minut pracy, a przyjemności co niemiara