Darmowe masło w Biedronce. Nie przegap okazji, bo oferta trwa tylko 1 dzień

Masło to jeden z tych produktów, które zwykle kończą się najszybciej. Dlatego zawsze warto mieć pod ręką kilka kostek „na wszelki wypadek”. Przezorność popłaca. Nie trzeba co chwila biegać do sklepu albo pożyczać tłuszczu od sąsiada. Teraz nadarza się świetna okazja, by uzupełnić ewentualne braki w kuchennych zapasach. Biedronka przygotowała nie lada gratkę dla łowców oszczędności i wielbicieli masła – promocję „3+3 gratis”. Sprawdź, warunki oferty.

Kto może kupić tanie masło w Biedronce?

Oferta jest skierowana do posiadaczy karty lub aplikacji zakupowej Moja Biedronka, ale tak naprawdę skorzystać z niej mogą wszyscy klienci. Spełnienie wskazanego warunku jest bowiem bardzo proste i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów. Kartę bez problemu wyrobisz za darmo w każdym sklepie sieci. Z kolei aplikację wystarczy ściągnąć ze sklepu internetowego i zainstalować ją w swoim telefonie lub innym urządzeniu mobilnym, a na koniec przejść krótki proces rejestracji. Nie trzeba przy tym za nic płacić.

Warunki oferty na masło w Biedronce

Posiadanie karty lub aplikacji nie jest jednak jedynym warunkiem, który należy spełnić, by skorzystać z promocji. Musisz jeszcze kupić sześć kostek masła ekstra marki Mlekovita o wadze 200 gramów. Oferta dotyczy bowiem tylko tego produktu. Tłuszcze innych marek nie są objęte obniżką.

Kupno masła pozwoli ci odciążyć domowy budżet. Zapłacisz bowiem tylko za trzy opakowania, kolejne natomiast dostaniesz za darmo. W tej sytuacji koszt jednej kostki tłuszczu znacząco się obniży i wyniesie 3 złote 93 grosze. Oszczędzisz więc 50 procent. Cena regularna masła (poza promocją) to 7,86 zł. Pamiętaj jeszcze o kilku ważnych kwestiach – jednego dnia możesz kupić tylko 6 kostek masła. Nie zapominaj też, że oferta jest ograniczona w czasie. Obowiązuje tylko 15 czerwca. Warto więc zapisać sobie tę datę.

