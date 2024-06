Tanie i dobre masło kupisz teraz w Lidlu. Spiesz się, bo obniżka cen szybko się kończy

Z obniżki na ceny masła mogą skorzystać wszyscy klienci, którzy aktywują specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus. To bardzo proste zadanie. Wystarczy pobrać oprogramowanie ze sklepu internetowego, zainstalować je na swoim telefonie komórkowym, przejść krótki proces rejestracji, a na koniec wybrać interesującą ofertę. Cały proces trwa zaledwie kilka minut i nie wymaga ponoszenia żadnych opłat. Warto dodać, że aplikacja Lidl Plus działa nie tylko na urządzeniach z Androidem, ale także tych wyposażonych w system iOS.

Jak skorzystać z obniżki cen na masło?

Oferta dotyczy produktu konkretnej marki – chodzi o Masło Ekstra 82% z Polskiej Mleczarni (200 gramów). By kupić je po obniżonej cenie, czyli za 3 złote i 33 grosze, trzeba spełnić określone warunki. Należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i nabyć minimum 3 opakowania masła za jednym razem (ale nie więcej niż sześć). Siódma, ósma, dziewiąta i każda kolejna sztuka masła kosztować będzie 5 złotych i 99 groszy.

Warto podkreślić, że oferta na tanie masło w Lidlu ma ograniczenie czasowe. Obowiązuje tylko przez jeden dzień, to jest w czwartek 20 czerwca 2024 roku. Jeśli chcesz zaoszczędzić i odciążyć domowy budżet, musisz się więc pospieszyć.

Jak wykorzystać masło w kuchni?

Masło to uniwersalny produkt, Który można wykorzystać w kuchni na mnóstwo różnych sposobów. Świetnie sprawdza się jako smarowidło do pieczywa czy zagęszczacz do sosów. Tłuszcz ten jest również składnikiem wielu potraw i deserów, na przykład kremów, ciast i rozmaitych placuszków, między innymi naleśników czy racuchów.

Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, możesz pokusić się o zrobienie masła smakowego. Wbrew pozorom to bardzo proste. Wystarczy połączyć miękki tłuszcz z wybranymi dodatkami, na przykład czosnkiem, cytryną, tymiankiem, szałwią itp. Opcji jest naprawdę bardzo wiele, a przygotowanie smakowego smarowidła do kanapek nie zajmuje wiele czasu.

