Smaczne i dobre masło dostaniesz teraz w Lidlu „za grosze”. Zapamiętaj tę datę

Jeśli chcesz uzupełnić zapasy masła i nie przepłacać, to nadarza się ku temu świetna okazja. Lidl przygotował bowiem dla swoich klientów niezwykle ciekawą ofertę w ramach akcji Promo Piątek. Obniżył cenę popularnego i lubianego smarowidła. Chodzi o masło extra marki Pilos (83 procent). Zobacz, kto i na jakich zasadach może zaoszczędzić.

Jak kupić tanie masło w Lidlu?

Jednym z pierwszych warunków, jakie trzeba spełnić, by skorzystać z promocji, jest posiadanie aplikacji Lidl Plus. Wystarczy ściągnąć oprogramowanie ze sklepu internetowego, zainstalować je na swoim telefonie, przejść krótki proces rejestracji i aktywować odpowiedni kupon podczas zakupów. Cały proces trwa zaledwie kilka minut. Pobranie i użytkowanie aplikacji nie generuje żadnych kosztów. Oprogramowanie działa zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i tych wyposażonych w iOS.

Warto również zauważyć, że obniżka cen na masło obowiązuje przy zakupie 3 sztuk produktu. Wtedy koszt jednego opakowania wynosi 3 złote i 49 groszy. Jeśli kupisz mniejszą lub większą ilość tłuszczu, na przykład dwa lub cztery opakowania, zapłacisz za każdy produkt niespełna 6 złotych. Musisz też pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – oferta ma pewne ograniczenia. Zaczyna się i kończy w piątek, 28 czerwca 2024 roku, a na jeden kupon promocyjny można nabyć wyłącznie trzy masła.

Kup tanie masło w Lidlu i zrób masło klarowane

Zakupiony zapas masła extra możesz wykorzystać do zrobienia masła klarowanego. Wbrew pozorom to bardzo proste. Wystarczy pokroić tłuszcz na kawałki, wrzucić je do rondelka o grubym dnie i powoli podgrzewać do momentu aż całkowicie się rozpuszczą. Wtedy na powierzchni masła będzie można zauważyć charakterystyczną pianę. Trzeba ją usunąć, a następnie przelać tłuszcz do osobnego naczynia i szczelnie zamknąć. Warto zauważyć, że masło klarowane jest zdrowszą wersją klasycznego tłuszczu. Nie zawiera czynników alergizujących i nie obciąża układu pokarmowego. Poza tym ma dłuższy termin przydatności (można je trzymać w lodówce przez 6-12 miesięcy). Domowe masło klarowane jest sporo tańsze od kupnego.

Czytaj też:

Tosty z przepisu mojej babci mogę jeść codziennie. To prosty i szybki przepis na smaczne śniadanie lub deserCzytaj też:

Zamieniam masło na to sezonowe smarowidło. Jest zdrowe, pyszne i robię je w 10 minut