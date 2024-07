Lidl rozdaje dobry olej za złotówkę. Nie ma limitów. Sprawdź, kiedy wybrać się na zakupy, by zaoszczędzić

Jeśli planujecie listę zakupów, koniecznie dopiszcie do niej olej rzepakowy. Ten tłuszcz znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Nadaje się nie tylko do smażenia. Możecie go wykorzystać również jako składnik różnego rodzaju sosów, marynat czy sałatek. Nie musicie się przeze mnie za swoich finanse. Lidl przygotował bowiem nie lada gratkę dla fanów tego tłuszczu. Sprawdźcie szczegóły promocji.

Kto i na jakich zasadach może kupić tani olej w Lidlu?

Z oferty na tani olej skorzystać może każdy klient sieci, nawet ten, który nie posiada aplikacji Lidl Plus. Wystarczy, że przyjdzie do sklepu i kupi produkt marki VitaDor za 7 złotych i 49 groszy. Wtedy drugie opakowanie tłuszczu otrzyma za złotówkę. Musi jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii – promocja jest ograniczona w czasie. Trwa od czwartku do soboty (4-6 lipca 2024 roku). Obniżka cen obowiązuje więc tylko w te trzy dni. Warto się jednak pospieszyć, by towar był jeszcze dostępny.

Jak przechowywać olej rzepakowy?

Olej rzepakowy ma wiele cennych właściwości. Jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pozytywnie wpływają na pracę serca, mózgu oraz innych narządów. Usprawniają więc funkcjonowanie całego organizmu. Warto jednak podkreślić, że niewłaściwie przechowywany olej traci wszystkie swoje zalety. Co zrobić, by tego uniknąć? Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach. Tłuszcz należy przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Trzeba też dbać o to, by zawsze był szczelnie zamknięty. Najlepiej zużyć go w ciągu 2 miesięcy od momentu zakupu.

Czytaj też:

Dietetyk ostrzega przed lodami. Tych lepiej unikać jak ognia, bo zagrażają zdrowiuCzytaj też:

Babcia nigdy nie używa żelfiksu, a jej dżemy są idealne. Jej patent jest dziecinnie prosty