Kurki i masło taniej w Lidlu. Możesz zaoszczędzić ponad 15 złotych, ale musisz się pośpieszyć

Promocja na masło i kurki została stworzona z myślą o posiadaczach aplikacji Lidl Plus. By korzystać z obniżek cen, trzeba zeskanować oprogramowanie i aktywować dostępny w nim kupon podczas zakupów. Nie jest to nic trudnego ani skomplikowanego. Warto podkreślić, że użytkowanie aplikacji nic nie kosztuje. Oprogramowanie jest ogólnodostępne i każdy może je ściągnąć ze sklepu internetowego. Potem wystarczy już tylko zainstalować software w swoim telefonie. Działa zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i tych wyposażonych w iOS.

Jak skorzystać z oferty na tanie kurki w Lidlu?

W tym przypadku jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić jest aktywacja kuponu dostępnego w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie oprogramowania. Tyle wystarczy, by skorzystać z obniżki i nabyć grzyby ponad 50 procent taniej – za 7 złotych i 99 groszy. Cena regularna kurek wynosi niespełna 17 zł. Warto pamiętać, że ta promocja nie trwa wiecznie. Obowiązuje od czwartku do soboty (8-10 sierpnia 2024 roku).

Tanie masło w Lidlu – warunki oferty

Akcja obejmuje jeden konkretny produkt. Chodzi o masło extra 83% marki Pilos. By nabyć je po niższej cenie, trzeba kupić za jednym razem trzy opakowania tłuszczu. Tylko wtedy cena jednej sztuki spadnie do 3,49 zł. Koszt poza promocją to 5,99 zł. Należy przy tym pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Jeden klient może kupić taniej na jeden kupon aktywowany w aplikacji nie więcej niż trzy sztuki masła. Poza tym oferta ze zniżką trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w piątek, 9 sierpnia 2024 roku.

Co zrobić z masła i kurek zakupionych w Lidlu?

Możesz wykorzystać te produkty do zrobienia pysznej jajecznicy albo wyczarować z nich nietuzinkowy dodatek do pieczywa, sosów i mięs. Chodzi o masło kurkowe. Jego zrobienie nie wymaga specjalnych umiejętności ani dużego doświadczenia.

Przepis: Masło kurkowe Świetnie smakuje i można wykorzystać je na wiele rożnych sposobów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 250 g miękkiego masła

60 g kurek

sok z cytryny do smaku

tabasco do smaku

sól pierz

2 gałązki natki pietruszki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKurki oczyść, pokrój i podsmaż na maśle. Gdy ostygną pokrój je na kawałki. Posiekaj też natkę pietruszki. Łączenie składnikówUbijaj przez chwilę miękkie masło. Dodaj do niego natkę i kurki. Dopraw całość solą i pieprzem. Dodaj też kilka kropel soku z cytryny i sosu tabasco do smaku. Wymieszaj całość.

Wskazówka: Gotowe masło możesz przełożyć do foremek na lód i zamrozić.

