Lidl obniża ceny masła i innych popularnych produktów. Zobacz, jakie superokazje czekają w tym tygodniu

Latem wydatków nie brakuje. Dlatego każdy sposób, który pozwala odciążyć domowy budżet, jest na wagę złota. Okazji do poczynienia sporych oszczędności dostarcza swoim klientom Lidl. Sieć sklepów obniżyła ceny wielu popularnych artykułów spożywczych wykorzystywanych na co dzień w kuchni. Akcją promocyjną objęto między innymi jajka i masło. Ale to nie koniec rabatów. Zobacz, co warto włożyć do koszyka, by zrobić dobre i tanie zakupy.

Tanie masło i darmowe kurki z aplikacją Lidl Plus

Posiadacze aplikacji Lidl Plus mają powody do zadowolenia. Sieć przygotowała dla nich wiele atrakcyjnych ofert. Uwagę przykuwają zwłaszcza dwie akcje promocyjne. Pierwsza dotyczy masła ekstra 83% marki Pilos. Jeśli kupisz trzy opakowania tłuszczu o wadze 200 gramów, zapłacisz 3 złote i 99 groszy za sztukę. To 42 procent taniej niż „normalnie”. Rabat zostanie jednak naliczony dopiero w momencie, gdy zeskanujesz aplikację Lidl Plus i aktywujesz dostępny w niej kupon. Pamiętaj, że obowiązuje pewien limit. Nie możesz nabyć więcej niż trzy sztuki masła. Na każdy kolejny produkt (czwarty, piąty, szósty etc.) wydasz już prawie siedem złotych. Nie zapominaj o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – przywołana akcja trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 19 sierpnia 2024 roku.

Jeżeli zeskanujesz aplikację Lidl Plus i aktywujesz odpowiedni kupon, zgarniesz też darmowe kurki. Warunki oferty są bardzo proste. Wystarczy włożyć do koszyka jedno opakowanie grzybów o wadze 200 gramów za 16 złotych i 99 groszy, by drugie otrzymać gratis. Ta akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w środę, 21 sierpnia 2024 roku. Zakup kurek w innych dniach nie będzie się wiązał z żadnym rabatem. Możesz je wykorzystać do zrobienia jajecznicy albo omletu. Świetnie smakują podduszone na maśle.

Tanie jajka i ziemniaki w Lidlu – warunki oferty

Lidl obniżył również ceny jajek klasy A (wielkość M) oraz ziemniaków. Jajka nabędziesz za 13,99 złotych. Tyle zapłacisz za 30 sztuk. Jedno jajko kosztuje więc 47 groszy. Z kolei opakowanie ziemniaków o wadze 5 kilogramów to wydatek rzędu 6 złotych i 99 groszy. By skorzystać z tych okazji, nie musisz posiadać aplikacji Lidl Plus. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu w poniedziałek, we wtorek lub w środę i zrobisz zakupy. W tym przypadku nie obowiązują też żadne limity.

Jak zdobyć aplikację Lidl Plus?

Zdobycie oprogramowania jest banalnie proste. Jedyne, co musisz zrobić, to pobrać je ze sklepu internetowego i zainstalować w swoim telefonie komórkowym z systemem Android lub iOS. Potem wystarczy już tylko przejść krótki proces rejestracji. Należy podkreślić, że ściągnięcie i użytkowanie aplikacji nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Jest w pełni darmowe.

