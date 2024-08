Biedronka rozdaje dobre parówki za darmo. Zrobisz z nich tanie i pyszne dania dla rodziny

Do skorzystania z oferty na darmowe parówki uprawnia posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Możesz je jednak zdobyć bez większego trudu. Pierwszą dostaniesz w każdej stacjonarnej Biedronce, natomiast drugą z łatwością ściągniesz ze sklepu internetowego i zainstalujesz na swoim telefonie komórkowym z systemem Android lub iOS. Cały proces zajmie dosłownie chwilę. Kilka minut wystarczy, by zyskać dostęp nie tylko do promocji na dobre parówki, ale również wielu innych atrakcyjnych okazji cenowych.

Jak dostać za darmo dobre parówki w Biedronce?

Biedronka objęła promocją konkretny produkt. Chodzi o Berlinki Classic sprzedawane w opakowaniach o wadze 300 gramów. Parówki nie cieszą się dobrą sławą, ale ten wyrób cechuje naprawdę dobra jakość. Zyskał on nawet uznanie Katarzyny Bosackiej, która dość sceptycznie podchodzi do parówek. Niedawno znana dziennikarka i edukatorka żywieniowa pozytywnie oceniła skład Berlinek. Co zrobić, by dostać je za darmo? Posiadanie stosownej karty lub aplikacji to niejedyny warunek, jaki należy spełnić.

Promocja na parówki to akcja z cyklu „2+ 2 gratis”. Musisz więc kupić dwa opakowania, by nie płacić za kolejną „parę”. W takiej sytuacji cena za jedno opakowanie wyniesie 3 złote i 30 groszy (cena regularna wynosi 6,59 zł). Jednego dnia możesz nabyć maksymalnie 4 produkty objęte zniżką. Oferta trwa do końca tego tygodnia, czyli do 25 sierpnia 2024 roku. Zakupy możesz zrobić nawet w niedzielę (to dzień handlowy).

Co można zrobić z parówek?

Parówki możesz wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Świetnie sprawdzą się jako „baza” amerykańskich hot dogów z grilla. Będą też świetnie komponować się z ciastem francuskim lub kukurydzianym. Wystarczy zawinąć parówki w ciasto i upiec, by stworzyć wspaniałą i ekspresową przekąskę lub kolację. Można też upiec drożdżowe bułeczki nadziewane paróweczkami. Te na pewno przypadną do gustu dzieciom. Mięsne smakołyki z powodzeniem wzbogacą też skład różnego rodzaju sałatek na bazie sezonowych warzyw, zapiekanek, leczo, dań makaronowych, a nawet zup (na przykład gulaszowej).

Parówki świetnie nadają się również do faszerowania. Wystarczy, że natniesz je wzdłuż, tworząc coś w rodzaju kieszonki, a następnie wypełnisz ją dowolnie wybranymi składnikami. Dobrze sprawdzą się między innymi drobno posiekane warzywa, na przykład pomidory, cebula, ogórki (zielone, kiszone, konserwowe etc.) i papryka. Całość możesz posypać startym parmezanem lub innym serem, który akurat masz pod ręką i zapiec w piekarniku, temperaturze 200 stopni przez około 15 minut.

Czy parówki można mrozić?

Każdego dnia możesz dostać w Biedronce cztery opakowania parówek. Do końca tygodnia uda ci się zrobić spory zapas. Jeśli nie wiesz, co zrobić z taką ilością mięsnych smakołyków, zamroź je. Musisz jednak pamiętać, że ta metoda przechowywania sprawdza się wyłącznie w przypadku produktów z długim terminem ważności. Poza tym nie należy trzymać ich w zamrażarce dłużej niż 2 miesiące. Rozmrożone parówki znajdują takie samo zastosowanie jak świeże.

Czytaj też:

Lekarz mówi, jakie produkty w sklepie omija szerokim łukiem. One rujnują zdrowieCzytaj też:

Co na grilla? Te produkty z rusztu smakują równie dobrze, jak kiełbasa, karkówka i kaszanka