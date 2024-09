Lidl rozdaje te popularne produkty za darmo. Sprawdź, ile i na czym możesz teraz zaoszczędzić

Promocje są skierowane do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, dostępnej za darmo w sklepie internetowym. Jak z nich skorzystać? Trzeba wykonać pewną prostą czynność. Chodzi o zeskanowanie oprogramowania przy kasie i aktywację specjalnego kuponu. To jednak niejedyny wymóg, który należy spełnić, by zaoszczędzić na zakupach. Sprawdź, co jeszcze musisz zrobić.

Co można dostać za darmo w Lidlu?

Lidl rozdaje za darmo kilka popularnych produktów. Większość z nich z pewnością na stałe gości w twojej kuchni i stanowi nieodzowny składnik wielu potraw, zarówno przekąsek, dań głównych, jak i ciast czy deserów. Akcją promocyjną objęto:

Ser żółty w plastrach typu gouda marki Pilos – jeśli kupisz jedno opakowanie o wadze 500 gramów za 13, 99 zł, drugie otrzymasz za darmo. Obowiązuje limit: 1 sztuka gratis na kupon.

– jeśli kupisz jedno opakowanie o wadze 500 gramów za 13, 99 zł, drugie otrzymasz za darmo. Obowiązuje limit: 1 sztuka gratis na kupon. Cukier biały marki KuchniaLidla.pl i Polski Cukier – jeżeli włożysz do koszyka 5 kilogramów słodkiej przyprawy, tyle samo dostaniesz gratis. Jedno opakowanie kosztuje 3 złote i 99 groszy, przy czym możesz nabyć nie więcej niż 10 kg produktu na kupon.

– jeżeli włożysz do koszyka 5 kilogramów słodkiej przyprawy, tyle samo dostaniesz gratis. Jedno opakowanie kosztuje 3 złote i 99 groszy, przy czym możesz nabyć nie więcej niż 10 kg produktu na kupon. Orzechy nerkowca marki Alesto – produkt objęto promocją 2+1 gratis. Cena za sztukę wynosi 11 złotych i 49 groszy. Kup dwa opakowania przekąsek o wadze 200 gramów. Wtedy kolejne otrzymasz za darmo. Oferta nie ma określonego limitu.

– produkt objęto promocją 2+1 gratis. Cena za sztukę wynosi 11 złotych i 49 groszy. Kup dwa opakowania przekąsek o wadze 200 gramów. Wtedy kolejne otrzymasz za darmo. Oferta nie ma określonego limitu. Mleko UHT 3,2 procent marki Pilos – na jeden kupon możesz otrzymać 6 jednolitrowych kartonów nabiału, przy czym zapłacisz tylko za trzy produkty. Koszt to 3 złote i 49 groszy za sztukę.

Kiedy obowiązują oferty za darmo w Lidlu?

Każda z przywołanych akcji trwa przez określony czas. Obowiązuje tylko przez jeden dzień. Oferta na ser żółty gouda i orzechy nerkowca zaczyna się i kończy w piątek, 6 września 2024 roku. Natomiast jeśli chcesz otrzymywać za darmo cukier i mleko, musisz zrobić zakupy w sobotę, 7 września 2024 roku. Warto zapamiętać te daty i nie zwlekać zbyt długo z uzupełnieniem kuchennych zapasów.

