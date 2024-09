Te produkty kupisz teraz dużo taniej w Lidlu. Na liście dobre mięso i „owoc bogów” o przeciwnowotworowym działaniu

Akcje promocyjne organizowane przez Lidl to świetna okazja do tego, by uzupełnić kuchenne zapasy i nie wydać przy tym dużych pieniędzy. Klienci, którzy chcą odciążyć domowy budżet muszą się jednak spieszyć z podjęciem decyzji. Proponowane superoferty mają zwykle dość krótki „termin ważności”. Część z nich trwa tylko jeden dzień. Zobacz, kiedy warto iść na zakupy, by „upolować” najlepsze rabaty.

Tanie i dobre mięso w Lidlu

Powody do radości mają zdeklarowani mięsożercy. Lidl znacznie obniżył ceny najpopularniejszych rodzajów mięs marki Rzeźnik. Taniej można nabyć między innymi kilogram schabu wieprzowego bez kości. Teraz zapłacisz za niego 9 złotych i 99 groszy. Koszt poza promocją wynosi niespełna 17 złotych. Oszczędzasz więc ponad 40 procent. Z kolei opakowanie mięsa mielonego z łopatki wieprzowej o wadze 500 gramów możesz otrzymać za darmo. Wystarczy, że wcześniej kupisz jedną paczkę wskazanego produktu za 10 złotych i 99 groszy. Wtedy drugą dostaniesz gratis.

Przywołane promocje są skierowane do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. By z nich skorzystać, musisz pobrać oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować je w swoim tablecie lub smartfonie. Potem trzeba już tylko zeskanować aplikację podczas zakupów i aktywować specjalne kupony promocyjne. Sam proces nie zajmuje wiele czasu, a użytkowanie oprogramowania (podobnie jak instalacja) nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

Warto zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne kwestie – czas trwania przedstawionych promocji i nałożone przez sklep limity. Oferta na mięso mielone kończy się i zaczyna w czwartek, 12 września 2024 roku. Jeden klient może otrzymać maksymalnie 2 opakowania produktu gratis na kupon. Wielbiciele schabu mają nieco więcej czasu na zrobienie zakupów. Obniżka cen tego rodzaju mięsa trwa bowiem trzy dni (12-14 września 2024 roku). Obowiązuje limit 3 kilogramów na kupon.

Jak kupić taniej „owoc bogów” w Lidlu?

„Owocem bogów” nazywano kiedyś figę. Zresztą nie bez powodu. W jej składzie znajdziemy bowiem wiele cennych składników odżywczych i mikroelementów, które wywierają pozytywny wpływ na pracę organizmu. Spowalniają starzenie. Redukują stany zapalne tkanek. Chronią komórki przed uszkodzeniami i odgrywają istotną rolę w profilaktyce różnego rodzaju nowotworów.

Teraz możesz czerpać pełnymi garściami ze wszystkich korzyści, jakie skrywają w sobie figi. Lidl przygotował bowiem dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus specjalną ofertę „1+1 gratis”. Kup figę za 1,99 złotych, a drugą dostaniesz gratis. W sumie możesz otrzymać za darmo 3 sztuki na kupon.

Figi to niejedyne owoce, na jakie warto zwrócić uwagę robiąc zakupy w Lidlu. Atrakcyjną akcją promocyjną objęto również gruszki i banany. Sieć sklepów obniżyła ich cenę o 50 procent. Za kilogram bananów premium zapłacisz 3 złote i 49 groszy. Natomiast koszt kilograma polskich gruszek wynosi nieco więcej, bo 3,99 złotych. Te oferty nie są skierowane wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus.

Co ważne, promocje na wszystkie wymienione wyżej owoce nie mają limitów. Obowiązują od 12 do 14 września 2024 roku. Warto z nich skorzystać. Wskazane przysmaki świetnie sprawdzają się nie tylko jako samodzielna przekąska. Możesz z nich zrobić ekspresowy koktajl, który podkręci Twój metabolizm.

