Dobre mleko za pół ceny przez trzy dni kupisz w Lidlu. Sprawdź, kiedy iść na zakupy i zrób zapasy

Mleko znajduje w kuchni bardzo wiele zastosowań. To nieodzowny składnik różnego rodzaju ciast oraz innych deserów. Chętnie dodajemy je też do kawy, herbaty i rozmaitych koktajli. Co więcej, wiele osób nie wyobraża sobie bez niego śniadania. Wszystkich wielbicieli mleka z pewnością ucieszy najnowsza oferta Lidla. Sieć sklepów znacznie obniżyła ceny tego nabiału. Teraz możesz dostać wskazany produkt za półdarmo. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by zaoszczędzić.

Mleko za półdarmo w Lidlu – warunki oferty

Promocją objęto mleko UHT 3,2% marki MU!. Obowiązującą dotychczas cenę produktu zmniejszyła o ponad 50 procent. W efekcie za litr nabiału trzeba obecnie zapłacić 1,79 złotych. Obniżka naliczana jest jednak dopiero w momencie, gdy zakupimy minimum 6 kartonów mleka. Oferta jest skierowana do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Tak naprawdę skorzystać może z niej każdy, bo zdobycie oprogramowania nie jest trudne i nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Wystarczy ściągnąć je ze sklepu internetowego i zainstalować je w swoim telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym. Potem trzeba już tylko zeskanować aplikację i aktywować specjalny kupon podczas zakupów.

Należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Promocja na tanie mleko w Lidlu ma pewne ograniczenia. Na jeden kupon można nabyć nie więcej niż 12 kartonów mleka o litrowej pojemności. Poza tym akcja trwa tylko trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc od 7 do 9 października 2024 roku.

Gdzie trzymać zapas mleka UHT?

Skrót UHT pochodzi od słów Ultra High Temperature. Oznacza się nim nabiał, który został podgrzany do bardzo wysokiej temperatury (135-150 stopni Celsjusza), a następnie schłodzony. Zastosowanie tego zabiegu sprawia, że produkt dłużej nadaje się do spożycia. Nie wymaga przy tym przechowywania w specjalnych warunkach. Zamknięte kartony mleka można trzymać w temperaturze pokojowej, jednak nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza i nie dłużej niż wskazuje data minimalnej trwałości widoczna na opakowaniu. Najlepiej sprawdzi się zacienione miejsce (na przykład zamykana szafka kuchenna), Mleko nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Po otwarciu karton należy przechowywać w lodówce (maksymalnie do dwóch dni).

Czytaj też:

Te ciasteczka owsiane robię ekspresowo. Nie potrzebuje nawet jajek i cukru, a smakują obłędnieCzytaj też:

Robię tę owsiankę na chłodne poranki. Pokochacie to rozgrzewające i aromatyczne śniadanie