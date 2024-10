Te ciasteczka owsiane robię ekspresowo. Nie potrzebuje nawet jajek i cukru, a smakują obłędnie

Te ciasteczka owsiane bez cukru i jajek są najlepszym dowodem na to, że domowe wypieki nie mają sobie równych. Sklepowe słodycze przy nich bledną. Możesz delektować się nimi nawet na diecie, bez obaw, że przytyjesz. Nie można tego powiedzieć o „gotowcach” z supermarketu. Te na ogół zawierają duże ilości barwników, konserwantów, wzmacniaczy smaku i innych zbędnych substancji. Przygotowanie własnych słodkości jest więc dużo lepszym, zdrowszym i tańszym rozwiązaniem.

Jak zrobić ciasteczka owsiane bez cukru?

Przygotowanie tych słodkości pójdzie ci jak z płatka, nawet jeśli stawiasz w kuchni pierwsze kroki. Tak naprawdę wystarczy połączyć ze sobą wszystkie składniki. Powinny utworzyć gęstą, lepiącą masę. Oczywiście nie musisz ograniczać się do wskazanego zestawu produktu. Możesz śmiało sięgnąć po rodzynki, siekane orzechy suszoną żurawinę, wiórki kokosowe, cynamon, kawałki gorzkiej czekolady, migdały itp. Wszystko zależy od tego, co masz w danej chwili pod ręką. Puść wodze fantazji i stwórz własną wersję tych przysmaków.

Przepis: Ciasteczka owsiane z bananem To świetny pomysł zarówno na deser, jak i śniadanie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 12 Składniki 150 g płatków owsianych pełnoziarnistych

3 łyżki mąki pszennej

2 dojrzałe banany

30 g masła

łyżeczka kakao Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banany ze skórki. Następnie rozgnieć je widelcem na papkę. Roztop masło. Łączenie składnikówW misce wymieszaj sypkie składniki. Dodaj rozgniecione banany i roztopione masło. Połącz wszystkie składniki. Pieczenie ciasteczekWyłóż blachę papierem do pieczenia. Zwilż dłonie, nabieraj niewielkie porcje masy, Formuj z nich kulki, a następnie spłaszczaj je, tak, by powstały niewielkie koła lub okręgi. Ciastka nie powinny być zbyt grube. Zachowaj odstęp między nimi. Piecz ciastka w temperaturze 180 stopni przez 18 minut.

Dlaczego warto włączyć płatki owsiane do diety?

Płatki owsiane są pełne wartości odżywczych. Zawierają między innymi nienasycone kwasy tłuszczowe i błonnik, który wspiera pracę układu pokarmowego. Nie ulega strawieniu i pęcznieje w żołądku. Dzięki temu hamuje uczucie głodu. Pośrednio pomaga więc w kontrolowaniu masy ciała. Zapobiega podjadaniu między posiłkami i sięganiu po niezdrowe, sklepowe przekąski pełne tak zwanych pustych kalorii, na przykład chipsy. To ważna informacja dla osób na diecie, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Już niewielka porcja ciasteczek zapewni uczucie sytości, a przy okazji poprawi humor.

Jak wykorzystać płatki owsiane w codziennej diecie?

Płatki owsiane można wykorzystać nie tylko do przygotowania słodkich wypieków. Ten składnik świetnie sprawdzi się jako składnik koktajli. Warto sięgnąć po nie również podczas przyrządzania panierki do kotletów mielonych czy schabowych. Dzięki nim przysmaki zyskają na chrupkości. Nie zapominaj też o najprostszym, a zarazem najbardziej oczywistym zastosowaniu płatków, czyli owsiance. To świetna propozycja na początek dnia. Jeśli szukasz pomysłu na rozgrzewające i pyszne śniadanie, koniecznie wypróbuj przepis na kremową owsiankę z dynią.

