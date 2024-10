Dobra markowa herbata za półdarmo w Dino. Nie zmarnuj swojej szansy na tanie zakupy

W Polsce fanów herbaty nie brakuje. Zresztą trudno się temu dziwić, bo napój ma wiele cennych właściwości. Pobudza, dodaje energii i niweluje zmęczenie. Poza tym jest źródłem polifenoli. To związki o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Wymiatają z organizmu nadmiar wolnych rodników. Zmniejszają stany zapalne i zapobiegają uszkodzeniom komórek. Dzięki temu opóźniają procesy starzenia. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia wielu chorób, także tych o podłożu nowotworowym.

W dodatku herbata świetnie smakuje i rozgrzewa. Nie może jej zabraknąć w twojej kuchni, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Jeśli do tej pory nie uzupełniłeś swoich zapasów, to teraz masz okazję nadrobić zaległości i odciążyć domowy budżet. Zobacz, jak z niej skorzystać?

Tania i dobra herbata w Dino za półdarmo – warunki oferty

Promocja na herbatę dotyczy herbaty czarnej aromatyzowanej marki Lipton. Obejmuje ona dwa konkretne produkty – z cytryną oraz z mango i brzoskwinią. Sieć sprzedaje je w dość dużych opakowaniach. W jednym znajduje się 20 torebek herbaty o łącznej wadze 34 gramów.

Co zrobić, by dostać ją za półdarmo? To proste. Wystarczy, że włożysz do koszyka dwie paczki produktów objętych promocją. Możesz je dowolnie łączyć i kupić zarówno herbatę z cytryną, jak i tę z mango. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po dwa takie same rodzaje. Wybierz kombinację, która najbardziej odpowiada twoim gustom. Kup dwa produkty, a wtedy za jedno opakowanie herbaty zapłacisz tylko 5 złotych i 99 groszy. Cena regularna to 11,99 zł. Oferta obowiązuje od 16 do 22 października 2024 roku. Masz więc sporo czasu, by zrobić zakupy. Co ważne promocja nie ma ustalonego odgórnie limitu.

Jak przechowywać herbatę?

Najlepiej przełożyć herbatę z oryginalnego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika. Należy trzymać ją z dala od wilgoci, źródeł ciepła, a także produktów wydzielających intensywne zapachy. Nie powinna być też narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywana w odpowiednich warunkach zachowa piękny aromat na dłużej.

