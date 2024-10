Dobre masło za darmo i cukier tani jak woda w Biedronce. Masz aż 3 dni na zrobienie zapasów

Akcje promocyjne na masło i cukier są skierowane do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka, czyli posiadaczy dedykowanej karty lub aplikacji. Tak naprawdę skorzystać może z nich jednak każdy, bo spełnienie przedstawionego warunku nie nastręcza najmniejszych trudności. Nie wiąże się też z żadnymi kosztami. Wystarczy ściągnąć oprogramowanie ze sklepu internetowego albo poprosić o wydanie karty przy kasie podczas zakupów w Biedronce.

Jak dostać masło za darmo w Biedronce?

Warunki oferty są proste. Musisz kupić cztery opakowania masła ekstra marki Łowicz. Tego konkretnego produktu dotyczy bowiem oferta. Gdy to zrobisz, dwie kostki tłuszczu dostaniesz za darmo. Promocja „4+2 gratis” ma określony limit. W ciągu jednego dnia możesz nabyć nie więcej niż 6 sztuk masła (w tym dwie darmowe). Jest jednak również dobra wiadomość – akcja trwa trzy dni. Zaczyna się w czwartek, a kończy w sobotę (17-19 października 2024 roku). Masz więc całkiem sporo czasu, by uzupełnić kuchenne zapasy i zaoszczędzić. W sumie możesz zaopatrzyć się aż w 18 kostek, czyli 3600 gramów masła. Trzeba przyznać, że to naprawdę pokaźna ilość.

Nie wiesz, co z nią zrobić? Spokojnie nie musisz decydować od razu. Masło możesz bez problemu zamrozić i zużyć w późniejszym czasie. Wystarczy, że podzielisz je na mniejsze porcje, a potem owiniesz je w oryginalne opakowanie lub przełożysz do specjalnej torby przeznaczonej do mrożenia i całość umieścisz w zamrażarce. Tak przechowywany tłuszcz „wytrzyma” nawet do sześciu miesięcy. Nie straci przy tym na świeżości ani walorach smakowych.

Tani cukier w Biedronce – warunki oferty

Ta promocja obejmuje produkty czterech popularnych marek. Chodzi o Polski Cukier, Królewski, Diamant oraz Sweet Family. Jak skorzystać z oferty? Musisz kupić 10 kilogramów słodkiej przyprawy. Wówczas cena jednego opakowania stanieje o ponad połowę. Zapłacisz za nie 1 złoty i 69 groszy. Cena regularna wynosi 3,49 zł.

Jeśli chcesz, możesz zdecydować się na zakup mniejszej ilości cukru. Nie stracisz przy tym szansy na odciążenie domowego budżetu. Jeżeli włożysz do koszyka 3 kilogramy słodkiej przyprawy któregoś ze wskazanych wcześniej producentów, jedno opakowanie kosztować będzie niespełna 2 złote, czyli 42 procent taniej niż „normalnie”. Co ciekawe, możesz skorzystać z tej obniżki cen nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Promocja na tani cukier w Biedronce również obowiązuje przez trzy dni. Limit dzienny wynosi 10 opakowań. Akcja trwa od poniedziałku do soboty, czyli od 17 do 19 października 2024 roku.

