Dorzucam kostkę do kawy zamiast cukru. Ta „mała czarna” to mój naturalny antydepresant

W chłodne poranki nic nie smakuje mi lepiej niż gorąca, aromatyczna kawa. Cudownie rozgrzewa i pobudza do działania. W sezonie jesienno-zimowy moja „mała czarna” spełnia jeszcze jedną ważną funkcję. Pomaga mi pokonać złe samopoczucie. A wszystko za sprawą jednego niepozornego składnika, który wrzucam do kawy zamiast cukru. Tym razem nie chodzi o żadną magiczną przyprawę. Do walki z kiepskim nastrojem wykorzystuję gorzką czekoladę. Zresztą nie bez powodu mówi się o niej, że jest naturalnym antydepresantem.

Dlaczego gorzka czekolada pomaga na chandrę?

Gorzka czekolada o dużej zawartości naturalnego kakao zawiera fenyloetyloaminę. Związek ten stymuluje układ nerwowy i wzmaga wydzielanie serotoniny oraz dopaminy. Oba te związki odgrywają istotną rolę w regulacji samopoczucia. Pierwszy odpowiada za odczuwanie szczęścia, drugi natomiast pobudza układ nagrody i zapewnia nam motywację do działania. Przeprowadzone badania dowodzą, że niedobór serotoniny i dopaminy w organizmie jest jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju, a także depresji.

Jakie inne właściwości ma gorzka czekolada?

Gorzka czekolada to nie tylko naturalny antydepresant. Produkt ten ma również wiele innych cennych właściwości. Jest źródłem polifenoli, które wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników na organizm, wzmacniają odporność, spowalniają procesy starzenia i zapobiegają uszkodzeniom komórek. W dodatku redukują stany zapalne i obniżają poziom „złego cholesterolu” we krwi. Tym samym zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych. Przeprowadzone badania dowodzą, że spożycie gorzkiej czekolady działa ochronnie na układ sercowo-naczyniowy, a także nerwowy i jest jednym z czynników redukujących prawdopodobieństwo rozwoju schorzeń neurodegeneracyjnych oraz chorób serca.

Jak przygotować kawę z gorzką czekoladą?

To bardzo proste. Wystarczy zaparzyć ulubioną kawę i do lekko przestudzonego napoju wrzucić jedną kostkę gorzkiej czekolady i wymieszać oba składniki. Ten dodatek sprawi, że „mała czarna” zyska nie tylko więcej cennych właściwości, ale też nabierze słodyczy. Warto pamiętać, by sięgać po gorzką czekoladę wysokiej jakości, która zawiera minimum 70 procent naturalnego kakao.

Czytaj też:

Kawa z przepisu Anny Lewandowskiej rozgrzewa mnie w jesienne poranki. Sekret smaku tkwi w 5 przyprawachCzytaj też:

Polacy nagminnie wyrzucają je do kosza. Ja nie popełniam tego błędu i oszczędzam krocie