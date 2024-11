To śniadanie robię w 5 minut. Dodaję składnik, dzięki któremu jest jeszcze bardziej sycące

Błyskawiczne śniadania to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą zdrowo zjeść rano, ale mają ograniczony czas i nie mogą sobie pozwolić na spędzenie kilkudziesięciu minut w kuchni. Owsianka, jogurt z owocami i płatkami, kanapki z pastą rybną to tylko niektóre przykłady takich ekspresowych śniadań. Ja jednak odkryłam przepis na pyszne smoothie w niecodziennej odsłonie. Jest cudownie sycące i ekstremalnie szybkie w przygotowaniu.

Jak zrobić śniadanie w 5 minut? Prosty przepis

Smoothie to świetna propozycja na szybkie śniadanie lub przekąskę. Klasyczne smoothie są jednak dla mnie za mało sycące i już po chwili czuję się po prostu głodna. Zupełnie inaczej jest, gdy wypiję smoothie z jednym, niecodziennym dodatkiem. Chodzi o ser twarogowy – dzięki niemu taki koktajl jest gęstszy i łatwiej zaspokoić nim głód. Należy pamiętać też o tym, że twaróg to niezwykle wartościowy produkt mleczny, który powinien znaleźć się w diecie każdego, kto dba o zdrowie. Jest bogaty w wysokiej jakości białko, niezbędne do budowy i regeneracji tkanek, zwłaszcza mięśni. Zawiera również wapń, który wzmacnia kości i zęby.

Przepis: Smoothie z twarogiem Ten koktajl jest naprawdę pyszny i bardzo sycący Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 1/2 standardowej kostki sera twarogowego

1 banan

1 łyżka sezamu białego

1/2 łyżki miodu

150 ml mleka Sposób przygotowania Zblendowanie wszystkich składnikówDo blendera wrzućcie banana pokrojonego na mniejsze cząstki, twaróg, dodajcie miód, sezam i dolejcie mleko. Całość zblendujcie na gładką masę.

Choć w przepisie są wykorzystane banany, to śmiało możecie też użyć innych owoców, na przykład mrożonych truskawek.

Co jeszcze można dodać do smoothie? Ciekawe pomysły

Poza klasycznymi owocami, takimi jak banan czy truskawki, możecie eksperymentować z bardziej egzotycznymi jak na przykład kaki, czyli „bomba” witaminowa. Również warzywa dodadzą smoothie wielu cennych składników odżywczych – świetnie sprawdzi się między innymi szpinak i jarmuż. Do takiego koktajlu warto dorzucić też nasiona i orzechy – chia, siemię lniane czy orzechy włoskie to świetne źródła zdrowych tłuszczów, błonnika i białka. Z kolei płatki owsiane, jaglane czy orkiszowe urozmaicą konsystencję smoothie, ale wzbogacą je też o składniki odżywcze. Żeby smoothie było bardziej sycące, możecie dodać też masło orzechowe, serek wiejski, ale również awokado. Warto wiedzieć też, jakich składników nie dodawać do smoothie, jeśli lubicie zdrowe koktajle.

