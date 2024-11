Prosty napój na odchudzanie i odporność. Dodajcie ten składnik do wody z cytryną, a organizm wam podziękuje

Napoje takie jak świeżo wyciskane soki owocowe czy warzywne dostarczają naszemu organizmowi wielu cennych witamin, minerałów i antyoksydantów, które wspierają jego prawidłowe funkcjonowanie. Niezwykle zdrowym napojem jest też po prostu czysta woda. Żeby jednak poprawić odporność, wspomóc trawienie, zwiększyć poziom energii możecie dodać do niej dwa tanie składniki. W dodatku będzie ona wtedy smakować znacznie lepiej.

Jakie właściwości ma woda z imbirem i cytryną?

Połączenie imbiru i cytryny tworzy napój o charakterystycznym, lekko pikantnym smaku. Wiele osób sięga po niego właśnie ze względu na to, że jest on po prostu smaczny, jednak nie można też zapominać o jego właściwościach zdrowotnych. Woda z imbirem i cytryną to napój, którego picie bardzo korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Imbir pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i ma działanie przeciwzapalne. Taki napój pomaga też oczyścić organizm z toksyn i wspomaga również odchudzanie.

Wodę z imbirem i cytryną możecie schłodzić i podawać z lodem. Często jest spożywana też na ciepło, co jest znacznie lepszą opcją w chłodniejsze dni. Obrany imbir najlepiej skruszyć za pomocą moździerza. Jeśli jednak nie macie takiej możliwości, wystarczy, że pokroicie świeży korzeń imbiru na kilka cienkich plasterków (minimum trzy) i wrzucicie je do garnka. Wodę z imbirem należy gotować przez 15 minut. Na koniec dodajcie do niej cytrynę.

Napój imbirowy na przeziębienie

Zawarte w imbirze gingerole mają silne właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, które pomagają organizmowi skuteczniej zwalczać infekcje. Z kolei cytryna jest bogata w witaminę C, która wzmacnia odporność, a jej sok dodaje napojowi orzeźwiającej kwasowości. Regularne picie wody z imbirem i cytryną może więc wspomóc funkcjonowanie układu odpornościowego.

Jesienią i zimą, gdy trwa sezon infekcyjny, warto do takiego napoju dodać odrobinę kurkumy i pieprzu cayenne. Kurkuma zawiera kurkuminę, silny związek o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Działa jak „tarcza” dla organizmu. Pieprz cayenne z kolei zawiera kapsaicynę, związek odpowiadający za jego ostry smak, która stymuluje układ odpornościowy. Połączenie kurkumy i pieprzu cayenne wzmacnia wzajemnie swoje działanie.

Jaki imbir najlepiej wybrać?

Zdarza się, że choć z wierzchu imbir nie jest wyschnięty, to dopiero po jego przekrojeniu okazuje się, że nie jest on najlepszej jakości. Żeby sprawdzić, czy imbir jest świeży – wykorzystajcie sprytny patent Roberta Makłowicza. Znany kucharz zdradził, że palcem odrywa kawałek skórki imbiru. W ten sposób może sprawdzić, czy imbir jest pod spodem wilgotny, czy już zaczyna wysychać. Pamiętajcie też, że dobry imbir ma intensywny, aromatyczny zapach. Im bardziej wyrazisty, tym lepsza jakość. Unikajcie też popularnego błędu, stosując imbir.

