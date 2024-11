Pij siemię lniane dla zdrowia. Uważaj jednak na błąd, który popełnia wielu Polaków

Siemię lniane (nasiona lnu) ma w swoim składzie wiele związków bioaktywnych, które wspierają działanie organizmu. Obniżają poziom „złego cholesterolu”. Regulują ciśnienie i stężenie glukozy we krwi. Tym samym zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia. Chronią przed miażdżycą, zawałem serca czy udarem mózgu. Wpływają również pozytywnie na trawienie. Redukują stany zapalne jelit i usprawniają ich pracę, przyspieszając przemianę materii. Łagodzą też różne dolegliwości gastryczne, na przykład zaparcia, wzdęcia itp. Warto podkreślić, że siemię lniane dostarcza także błonnika pokarmowego, który przedłuża uczucie sytości po posiłku i zapobiega podjadaniu. Odgrywa więc ważną rolę w profilaktyce nadwagi i otyłości.

Siemię lniane – mielić czy nie?

Związki bioaktywne zawarte w siemieniu lnianym (na przykład kwasy omega-3) szybko ulegają utlenieniu i tracą swoje cenne właściwości. Można jednak łatwo rozwiązać ten problem. Wystarczy zrezygnować z zakupu mielonych nasion, inwestować w całe ziarna i rozdrabniać je samodzielnie, bezpośrednio przed spożyciem, na przykład w młynku do kawy lub blenderze. Wymaga to trochę wysiłku i zaangażowania, ale w zamian zyskujemy pewność, że produkt zachowuje wszystko, co najlepsze.

Specjaliści zalecają, by włączać do diety zmielone siemię lniane. W takiej postaci jest bowiem łatwiej przyswajane i trawione przez organizm. Samo rozdrobnienie nasion jednak nie wystarczy. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – nasiona najlepiej spożywać w formie naparu. Jego przygotowanie jest stosunkowo proste. Jednak bardzo wielu Polaków popełnia jeden podstawowy, a zarazem niezwykle ważny błąd. Zalewa siemię wrzątkiem. Ta pomyłka niesie za sobą poważne konsekwencje. Wysoka temperatura niszczy cenne związki zawarte w siemieniu lnianym. W efekcie traci ono większość swoich właściwości.

Jak zatem właściwie przygotować siemię lniane? Wsyp do naczynia 5-10 gramów zmielonych ziaren i zalej je ciepłą wodą. Wystarczy około 250 mililitrów. Potem odstaw napój na 10-15 minut. Poczekaj aż napęcznieją. Napar będzie gotowy do spożycia, gdy jego konsystencja zacznie przypominać kisiel. Przed wypiciem warto go odcedzić.

Kiedy najlepiej pić siemię lniane?

Można sięgać po siemię lniane 3-4 razy w ciągu dnia. Trzeba uważać, by nie przekraczać dawki 20-30 gramów na dobę. Nadmiar nasion w diecie może bowiem skutkować podrażnieniem przewodu pokarmowego i wywołać wiele nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak na przykład biegunki. Jeśli decydujesz się na włączenie siemienia do diety pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – odpowiednim nawodnieniu organizmu. Wypijaj około 2 litrów wody na dobę. Przyjmowanie niewystarczającej ilości płynów może zaburzyć działanie jelit, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do ich niedrożności.

