Dobre masło za półdarmo bez limitu i ciekawe gratisy w Dino. Zrób zapasy na święta i oszczędzaj

Dino ruszyło śladem konkurencji i przygotowało atrakcyjną promocję na masło. Sieć sprzedaje je niemal za połowę „normalnej” ceny. Największym wyróżnikiem tej oferty jest brak narzuconych z góry limitów. Możesz zaopatrzyć się za jednym zamachem w tyle smarowidła, ile potrzebujesz. Nie musisz się również ograniczać w zakupie innych produktów. Zobacz, na czym jeszcze możesz zaoszczędzić przed świętami. Specjalnie dla ciebie zebraliśmy najlepsze okazje.

Jak zdobyć dobre i tanie masło w Dino?

Promocja dotyczy masła ekstra Łaciate. Jeśli włożysz do koszyka cztery kostki tłuszczu o łącznej wadze 800 gramów, cena jednej sztuki zmniejszy się o niemal połowę. Zapłacisz za nią 5 złotych i 99 groszy zamiast niespełna 10 złotych. Oznacza to, że możesz zaoszczędzić ponad 14 złotych. Nie przejmuj się, jeśli nie wykorzystasz wszystkich zrobionych zapasów. Możesz przechować je w zamrażarce nawet przez 6 miesięcy i zużyć w najbardziej odpowiednim momencie, na przykład podczas robienia świątecznych wypieków. Pamiętaj, by masło przechowywać w lodówce, z dala od innych produktów spożywczych. Produkt ten szybko chłonie różne zapachy.

Jakie gratisy rozdaje Dino?

Promocja na masło to nie koniec dobrych ofert w Dino. Wiele dobrych i popularnych produktów można otrzymać za darmo. Jednym z nich jest margaryna Kasia. Jeśli kupisz dwa opakowania w cenie 3,99 złotych za sztukę, kolejne dwie kostki dostaniesz gratis. Możesz też sporo zaoszczędzić na zakupie smakowej herbaty zielonej marki Lipton. Jeśli włożysz do koszyka jedno opakowanie w cenie 10 złotych, drugie będziesz mieć za darmo.

Warto zwrócić też uwagę na promocję makaronów Lubella. Jeśli kupisz dwie paczki w cenie 5,19 za sztukę, trzecią dostaniesz gratis. Możesz mieszać ze sobą różne rodzaje produktów, na przykład świderki, spaghetti czy łazanki. Te ostatnie przydadzą się podczas przygotowywania wigilijnej kolacji. Łazanki z makiem to przysmak, któremu nie oprze się żaden łasuch. Wszystkie wskazane promocje obowiązują od środy do wtorku (4-10 grudnia 2024 roku).

Czytaj też:

Zobaczyłam skład przyprawy do piernika i oniemiałam. Teraz robię ją sama i jest o niebo lepszaCzytaj też:

Taka herbata to najgorszy wybór, a Polacy kupują ją nagminnie. Dietetyk ostrzega: szkodzi zdrowiu