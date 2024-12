Miód wielokwiatowy sprzedawano jako lipowy. Sprawdź, czy nie zostałeś oszukany

Czytanie etykiet nabywanych produktów nie zawsze wystarczy, by ustrzec się przed nietrafionym zakupem. Przekonali się o tym klienci Auchan, którzy kupili miód znanej marki. Przeprowadzono badania produktu, które wykazały, że zawartość pyłków lipowych w produkcie jest zbyt niska, by można go było określić mianem lipowego. Okazało się, że skontrolowana partia spełnia wymogi przewidziane dla miodu wielokwiatowego.

Jaki miód Auchan wycofał ze sprzedaży?

Decyzja dotyczy jednej partii miodu wyprodukowanego przez firmę Huzar. W komunikacie udostępnionym przez Auchan zamieszczono szczegółowe informacje na temat wadliwego towaru:

Pełna nazwa produktu: Miód nektarowy lipowy Polski

opakowanie: 385 gramów,

kod kreskowy (EAN): 5904215143901

data przydatności / numer partii: 12 2026 L:X/12/2026/NL

Sieć zapewnia, że klienci, którzy zakupili „oszukany” miód, otrzymają zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Produkt zostanie całkowicie zrefundowany.

Jak wykorzystać miód w kuchni?

Miód znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Można go dodawać do napojów i wypieków (zamiast klasycznego białego cukru). Świetnie sprawdzi się też jako składnik sosów. Wymieszany z przyprawami stworzy doskonałą marynatę do mięs czy warzyw. Eksperci nie mają wątpliwości, że to cenny element codziennej diety. W przeciwieństwie do innych popularnych słodzików wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości. Ma działanie antybakteryjne oraz przeciwzapalne. Wzmacnia odporność i wspomaga organizm w walce z infekcjami. Należy jednak pamiętać, że nawet zdrowe produkty, spożywane w nadmiarze szkodzą zdrowiu. Dotyczy to również miodu, który jest dość kaloryczny. Jedna łyżka stołowa produktu może dostarczyć nawet 60 kcal. Dlatego warto sięgać po niego z umiarem.

