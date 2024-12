Zamiast wyrzucać jedzenie po świętach, zrób coś dobrego. Zobacz, gdzie można je przekazać

Na święta Bożego Narodzenia często kupujemy i przygotowujemy zbyt dużo jedzenia, co w konsekwencji prowadzi do marnowania żywności. Przedświąteczna gorączka zakupowa i chęć zaspokojenia gustów wszystkich gości sprawiają, że przygotowujemy więcej potraw, niż jesteśmy w stanie zjeść. Często ilość dań na stole nie zawsze odpowiada rzeczywistym potrzebom. W rezultacie po świętach zostaje mnóstwo jedzenia. W tej sytuacji warto przekazać je do miejsc, w których skorzystają na tym inni, potrzebujący ludzie.

Gdzie przekazać nadmiar świątecznego jedzenia?

Jeśli przygotowaliśmy zbyt dużo jedzenia i nie chcemy go marnować, istnieje wiele sposobów, aby się nim podzielić. Można przekazać je rodzinie, sąsiadom lub znajomym. Dobrym rozwiązaniem jest także skontaktowanie się z organizacjami charytatywnymi, które przyjmują jedzenie i przekazują je osobom w potrzebie.

Zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, znacznie lepiej zrobić z nim coś dobrego. Potrawy, których nie zjecie w czasie świąt Bożego Narodzenia, możecie zanieść do jadłodajni Caritas, które są rozlokowane w różnych miejscach Polski. Nadmiar jedzenia możecie też zostawić w jadłodzielniach, czyli szafkach i lodówkach, ustawianych w polskich miastach, takich jak między innymi Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków. Z kolei takie produkty jak kasze, olej, warzywa, nabiał, pieczywo czy wędliny można przynosić do specjalnych Banków Żywności. W różnych gminach funkcjonują także inne organizacje i fundacje, które chętnie przyjmują świąteczne jedzenie – warto w internecie poszukać tych najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

O czym pamiętać, dzieląc się jedzeniem?

Dzieląc się jedzeniem, możemy nie tylko uniknąć marnowania żywności, ale również pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Gotowe potrawy, które chcecie zanieść do jadłodajni, powinny być zapakowane w naczynia lub słoiki, które będzie można przekazać razem z żywnością bez konieczności przekładania ich na miejscu. Jedzenie powinno być też odpowiednio zabezpieczone przed zabrudzeniem lub wypadnięciem, na przykład za pomocą folii aluminiowej. Dobrze jest też umieścić na opakowaniu informacje o rodzaju potrawy i dacie przygotowania.

Jeśli z kolei zrobiliście zbyt duże zakupy i chcecie się nimi podzielić, to pamiętajcie, żeby były to takie produkty, które sami moglibyście zjeść. Nie powinny być one na przykład zepsute.

Czytaj też:

Polacy zajadają się tymi orzechami. Dietetyk apeluje: lepiej ich nie kupuj, bo szkodzą zdrowiuCzytaj też:

Polacy się nimi zajadają, a to najbardziej rakotwórcze produkty na rynku. Dietetyk ostrzega!