Prosty test powie ci prawdę o herbacie. Sprawdź, czy ta, którą pijesz rzeczywiście jest dobra

Czarna herbata ma wiele cennych właściwości i może wspomóc działanie organizmu na wielu różnych poziomach. Pod warunkiem że sięgasz po produkt wysokiej jakości. Jak się o tym przekonać? Sposób jest banalnie prosty. Zdradza go dr Karolina Kowalczyk. To znana ekspertka z dziedziny biotechnologii i technologii żywności. Zajmuje się też analizowaniem składu produktów, które kupujemy na co dzień. W mediach społecznościowych dzieli się swoją wiedzą. Pokazuje, jak odróżnić „dobre” artykuły spożywcze od „złych” i radzi, czego się wystrzegać.

Jak sprawdzić jakość czarnej herbaty w torebkach?

Przygotuj szklankę i dzbanek wypełniony wodą w temperaturze pokojowej. Weź też ulubioną herbatę. Rozerwij woreczek i wsyp jego zawartość do naczynia. Następnie zalej całość wodą. „Prawdziwa herbata liściasta, która nie zawiera w swoim składzie żadnych sztucznych barwników [...] nie powinna zabarwić wody w temperaturze pokojowej, tylko wodę gorącą, wrzącą” – wyjaśnia dr Karolina Kowalczyk w udostępnionym nagraniu.

Jeśli woda w naczyniu zyskała mniej lub bardziej intensywny żółtawy odcień, to znak, że herbata, którą kupujesz nie jest najlepszej jakości i zawiera barwniki. Wysokogatunkowy produkt powinien opaść swobodnie na dno, nie wpływając na kolor płynu, w którym się znajduje. „Zgodnie z zasadami fizyki dobra herbata dopiero po jakimś czasie uwalnia swoje barwniki, nadając wodzie inny kolor. Natomiast bardzo złej jakości herbata, która zawiera w sobie [...] barwniki sztuczne, syntetyczne od razu po wsypaniu do wody w temperaturze pokojowej będzie ją po prostu barwiła na słomkowy, złotawy bądź żółtawy kolor”– dodaje specjalistka.

Jakie właściwości ma dobra, czarna herbata?

Czarna herbata zawiera alkaloidy, które wykazują właściwości pobudzające. Wzmacnia koncentrację i poprawia funkcjonowanie poznawcze. Aktywizuje organizm do działania. Zawiera też sporą ilość przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia. Zmniejszają stany zapalne. Normalizują poziom glukozy we krwi i przeciwdziałają rozwojowi wielu groźnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie czy zawał mięśnia sercowego.

Czarna herbata dobrze wpływa też na układ pokarmowy. Wspomaga trawienie, przyspiesza przemianę materii i niweluje dolegliwości gastryczne, między innymi zaparcia, wzdęcia, nudności, biegunki, bóle brzucha czy kolki.

