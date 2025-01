Biedronka rozdaje dobrą kawę za darmo, ale tylko jeden dzień. Biegnij na zakupy, zanim zniknie z półek

Robienie zakupów spożywczych w supermarketach podczas promocji, to świetny sposób na oszczędzanie pieniędzy. Wiele sklepów regularnie organizuje obniżki cen na popularne produkty, dzięki czemu możemy kupić to, czego potrzebujemy, za znacznie mniejszą kwotę. Warto śledzić gazetki promocyjne, gdzie znajdziemy aktualne oferty. Teraz Biedronka organizuje promocję, która ucieszy smakoszy kawy.

Biedronka rozdaje dobrą kawę

W Biedronce często organizowane są atrakcyjne promocje, które pozwalają sporo zaoszczędzić. Jedną z nich jest oferta „1 plus 1”, dzięki której przy zakupie jednej sypanej kawy Tchibo Exclusive, drugą otrzymujemy za darmo. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w ulubiony napój w większej ilości i jednocześnie zapłacić mniej.Promocja będzie trwać jednak tylko 11 stycznia, a więc trzeba się spieszyć. Limit dzienny to dwa opakowania (maksymalnie jedno opakowanie gratis) na kartę Moja Biedronka.

Kawa jest produktem, którego zakup często wiąże się z większym wydatkiem, zwłaszcza jeśli zależy nam na tym, by była ona wysokiej jakości. Dlatego warto śledzić promocje w sklepach i kupować kawę w korzystniejszych cenach – w ten sposób można zaoszczędzić pieniądze, nie rezygnując z ulubionego smaku.

Jak należy przechowywać kawę?

Przechowywanie kawy wymaga odpowiednich warunków, aby zachować jej świeżość, aromat i smak. Najlepiej przechowywać kawę w szczelnie zamkniętym pojemniku, wykonanym z materiałów nieprzepuszczających światła (takich jak ceramika lub metal). Pojemnik z kawą należy trzymać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i słońca. Warto także zadbać o to, żeby kawa po otwarciu nie stała w pobliżu produktów spożywczych o intensywnym zapachu, ponieważ może je wchłaniać. Koniecznie sprawdź też, czy zdaniem dietetyka kawa jest zdrowa.

Czytaj też:

Ten napój stawia mnie na nogi lepiej niż kawa. Pomaga też w odchudzaniu i dobrze działa na serceCzytaj też:

Jedz te produkty i ciesz się płaskim brzuchem. U mnie zawsze kilogramy zaczynają lecieć w dół