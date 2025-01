Dietetyk mówi jasno, czy kawa jest zdrowa. Zobacz, ile filiżanek dziennie możesz wypić

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, który towarzyszy wielu ludziom każdego dnia. Dla niektórych jest wręcz rytuałem, bez którego trudno wyobrazić sobie poranek. Aromatyczny zapach świeżo parzonej kawy budzi zmysły, a sam napój dodaje energii, dlatego często to właśnie po kawę sięgamy zaraz po przebudzeniu. Wiele osób docenia nie tylko jej pobudzające właściwości, ale również chwile relaksu, które można spędzić z filiżanką ulubionej „małej czarnej”.

Czy kawa jest zdrowa? Opinia dietetyka

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie „wzięła pod lupę” właśnie kawę. Wiele osób pewnie zastanawia się, jak to jest z tą kawą – czy jest zdrowa, czy każdy może ją pić. Ekspertka przyznała, że ona osobiście sądzi jak najlepiej o tym napoju, dodając, że metaanalizy pokazują, że kawa ma bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. Jest tak pomimo tego, że jest ona palona i w trakcie palenia do tej kawy uwalniane są takie cząsteczki chemiczne, jak akrylamid, które nie są zdrowe.

Ale duże badania, w tym metaanalizy pokazują, że pomimo tego kawa ma działanie prozdrowotne. Szczególnie u osób, które chcą zapobiegać chorobom krążeniowym, chorobom metabolicznym, a także niektórym typom nowotworów, jak jeden z typów nowotworów wątroby – wyjaśnia specjalistka.

Ile kawy dziennie pić?

Ekspertka zwraca jednak uwagę na to, że kawę trzeba pić w odpowiednich ilościach. Taka „zdrowa dawka” to do czterech filiżanek dziennie (do 400 mg).

No i jeżeli ktoś bierze leki, to musi robić odstępy pomiędzy lekami a kawą. Bo kawa może zmniejszać wchłanianie leków czy różnych suplementów, które bierzemy w celu podniesienia ich zawartości w naszej krwi – dodała profesor Stachowska.

Są także osoby, które nie powinny pić kawy, ponieważ czują się po niej po prostu dużo gorzej. Tego napoju powinni unikać też chorzy z problemami żołądkowymi, jelitowymi lub refluksem żołądkowo-przełykowym.

