Po te kawy i herbaty w Dino ustawią się kolejki. Nie przegap okazji, by zaoszczędzić ponad 30 złotych

Promocje na kawę, herbatę i inne artykuły spożywcze dostępne w Dino trwają przez tydzień. Zaczynają się w środę, a kończy we wtorek. Obowiązują od 15 do 21 stycznia 2025 roku. Możesz więc przygotować sobie spore zapasy, nie tracąc okazji do skorzystania z przygotowanych rabatów. Pamiętaj, że niedziela (19 stycznia) nie jest dniem handlowym. Nie zrobisz wtedy zakupów.

Tania i dobra herbata w Dino – co kupić?

Promocja dotyczy między innymi produktów marki Lipton. Najwięcej zaoszczędzisz na zakupie herbat aromatyzowanych, na przykład typu Earl Grey. Za jedną paczkę zapłacisz niespełna 20 złotych, czyli 20 procent mniej niż zwykle. Regularna cena wynosi 24 złote i 99 groszy. W opakowaniu znajdują się 92 torebki o łącznej wadze 138 gramów. Do herbaty dołączona jest puszka. Dostajesz ją w gratisie.

Warto zwrócić również uwagę na herbaty zielone marki Lipton. Dino, sprzedaje je w zestawach „2+1 gratis”. Do wyboru masz trzy rodzaje produktów. Jeden taki „pakiet” kosztuje 14 złotych i 98 groszy. A jeśli należysz do grona miłośników ziół, możesz sięgnąć po herbatki ziołowe z serii Zioła Mnicha marki Herbapol. W ofercie sieci znajdziesz „mieszanki” polecane na ciśnienie (głóg, kurkuma i melisa) oraz cholesterol (mięta, karczoch, głóg). Jedno opakowanie mieści w sobie dwadzieścia torebek. Trzeba za nie zapłacić 4 złote i 95 groszy.

Jak zdobyć tanią dobrą kawę w Dino?

Dino obniżyło ceny kawy rozpuszczalnej Crema Rio de Brass. Jeśli kupisz dwa opakowania wskazanego produktu, za jedną sztukę zapłacisz 17 złotych i 99 złotych. Zazwyczaj trzeba za nią zapłacić 22,99 zł. Taniej kupisz też kawę mieloną Tchibo Exclusive. Na paczkę o wadze 250 gramów wydasz 14 złotych i 99 groszy, czyli 25 procent mniej niż „normalnie”. Cena regularna wynosi niespełna 20 złotych.

Dino przygotowało też niespodziankę dla fanów kawy ziarnistej. Kilogram kawy Mocca Fix Gold marki Woseba kosztuje teraz niespełna 40 złotych. Przed obniżką trzeba było za niego zapłacić 51 złotych i 99 groszy.

Czytaj też:

Masz w domu tę popularną herbatę? Wyrzuć ją, bo zagraża zdrowiu. GIS wydał pilne ostrzeżenieCzytaj też:

Te napoje uchodzą za zdrowe, ale rujnują organizm. Dietetyk omija je w sklepie szerokim łukiem